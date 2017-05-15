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醫病》多位藝人曾得大腸癌 癌症專家分析原因

多名藝人曾罹患大腸癌，大腸癌專家王輝明指出，藝人和影劇人員平常為了錄影、拍片常常晚睡熬夜，飲食中頻繁接觸致癌物質，是致癌主要因素。圖為豬哥亮。（資料照，記者胡舜翔攝）

2017-05-15  10:32

〔即時新聞／綜合報導〕豬哥亮今早因大腸癌病逝，先前曾有多位藝人都罹患大腸癌，包括楊烈、李國修、賀一航等人，中國醫藥大學附設醫院外科部副主任王輝明指出，罹患大腸癌的原因可能與工作壓力大，飲食、生活習慣不佳等有關；國健署科長周燕玉也提到，大腸癌已連續9年位居國人十大癌症之首，這和國人愛吃加工肉品、紅肉等地雷食物有關。

根據《蘋果日報》報導，王輝明指出，藝人和影劇人員平常為了錄影、拍片常常晚睡熬夜，造成身體免疫力下降，如果又菸酒不離手，常食用高油脂食物，頻繁接觸致癌物質，在多重因素影響下，罹患大腸癌的風險也將大幅上升，一般人如果有這些危險因子也容易罹癌，但影劇人員長期如此，罹癌風險會更大。

國健署科長周燕玉提到，若常吃豬、羊、牛肉及培根、香腸等加工肉品，已證實會提高罹患大腸癌風險，尤其是紅肉經過燒考會產生致癌物質異環胺，且肉類油脂滴在炭火上，會形成多環芳香烴類化合物，進而附著在食物表面上，食用後會提高罹癌風險。周燕玉建議，要遠離大腸癌要少吃肉，多吃富含維他命、礦物質、膳食纖維的蔬菜，促進腸胃蠕動減少便秘，同時避免肥胖多運動、多喝開水。

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