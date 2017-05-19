保健》研究：每日吃逾30克加工肉品 大腸癌風險增54％

2017-05-19 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部國民健康署報告指出，大腸癌已經蟬聯9年10大癌症排行榜的榜首，研究還發現，如果每天吃超過30公克的加工肉品，罹患大腸癌風險會增加54％。

據《健康醫療網》報導，癌症關懷基金會執行長黃翠華指出，大腸癌發生原因有高達9成來自飲食習慣。研究發現，如果每天吃超過4兩（約200公克）紅肉，大腸癌風險增加22％，如果每天吃超過30公克的加工肉品，大腸癌風險則提升54％。30公克的加工肉品相當於半根香腸、1片火腿。假如早餐吃火腿蛋吐司、午餐吃培根義大利麵，就已經過量。

黃翠華執行長建議，每天外食超過1餐、BMI大於27、每天少於1碗蔬菜、每星期吃紅肉超過5次、每天吃加工肉品多於2次、每星期運動少於1次、每天走路少於3000步的人，都要特別留意是否出現大腸癌的早期徵兆。這些徵兆包括大便完又想上、想大便卻大不出來，糞便帶有些微血液、黏液等。

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健康醫療網 每天吃30公克加工肉品 大腸癌風險增54％