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醫病》預防大腸癌 少吃這類食物

醫師指出，近年大腸癌發生率居高不下且逐漸年輕化的原因，可能與飲食西化有關。（記者林惠琴攝）

2017-05-15  14:43

〔記者林惠琴／台北報導〕演藝天王豬哥亮不幸因為罹患大腸癌辭世，醫師提醒，罹患大腸癌的成因很多，除了家族病史、高齡化為高危險族群外，也可能工時長、壓力大，導致免疫力下降，讓大腸癌有機可，此外，飲食不健康也是關鍵，最好避免過度攝取醃製、燒烤、油炸、紅肉等地雷食物。

根據衛福部國健署2014年最新癌症登記報告資料顯示，大腸直腸癌年新增逾1萬5千人，好發於50歲以上，已連續9年居於國內十大癌症發生率首位。

台灣腸癌病友協會榮譽理事長、中國醫藥大學附設醫院外科部副部長王輝明表示，近年大腸癌發生率居高不下且逐漸年輕化的原因，可能與飲食西化，醃製、燒烤、油炸、紅肉等攝取過多有關，加上食安問題不斷引爆破壞腸道健康有關。

王輝明指出，民眾可多觀察排便狀況，若出現血便頻便、腹部絞痛，或是異常的排便習慣改變，應該立即就醫檢查，若無症狀者，則可配合國健署提供的定期篩檢，50歲至74歲族群每兩年可免費進行一次糞便潛血檢查，呈陽性反應須進一步安排大腸鏡檢查，以免病情惡化卻不自知。

三軍總醫院血液腫瘤科主任何景良則說，依照臨床數據顯示，大腸癌第一期5年存活率可高達85%以上，第三期仍有約60%，到了第四期存活率則大幅下降至剩下約20％。不過，第四期患者存活率雖低，但隨著醫學進步，多款標靶與化學治療藥物陸續問世，病人有越來越多的選擇，只要遵從醫囑接受正規療程，也有機會達到良好控制，呼籲病友定期追蹤，不要拖延治療，導致錯失治療關鍵期。

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