新知》日本教授發現癌症惡化原因 可能應用於藥物治療

綜藝大哥豬哥亮因大腸癌離世，引起民眾更加重視與癌症相關的醫療資訊。（資料照 記者胡舜翔攝）

2017-05-17 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕東京醫科牙科大學樗木俊聰教授的研究團隊，昨（16）日在國際免疫學期刊《Immunity》電子版上發表研究結果，表示發現了可能應用於癌症與潰瘍性大腸炎的藥物治療方法。

根據《每日新聞》報導，白血球本為守護身體的免疫細胞，白血球種類之一的「單核球」，會將受傷組織中的異物清除。然而，當單核球進入癌細胞時，會變成稱為「TAM」的細胞，反倒促進癌細胞增生並使症狀惡化，而這些會成為TAM的單核球的成因仍然不明。

報導指出，研究團隊從人的臍帶血與骨髓細胞找尋單核球的來源，研究結果發現了一種稱為「cMoP」的細胞，只會製造出大量的單核球。樗木俊聰教授表示，「若能停止cMoP的運作，就可以使單核球停止增生，也許就能阻止癌細胞與發炎的惡化。」