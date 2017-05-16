抗癌要花多少錢？ 她親身經歷這麼說...

2017-05-16 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕綜藝天王豬哥亮因大腸癌離世，掀起國人對大腸癌的關注，最近醫療網站上有一篇討論大腸癌及癌症治療費的文章，在許多網友間流傳，引發討論，大家都好奇「罹癌到底要花多少錢？」

「良醫健康網」2014年曾刊登一篇題為「罹癌到底要花多少錢？『關於癌症治療費』你會想知道的事」，撰文者「娘娘」為一名航空公司地勤人員，她分享自己罹患大腸癌的心情轉折及抗癌歷程，十分感人。

娘娘在文中提到，自己原本自認是個幸運兒，年輕時沒有壓力，還考進夢想中的企業，擔任航空公司地勤。她生活單純，不煙、不酒、不熬夜，休假時逛街、喝下午茶、按摩，有空就上健身房；還有一間父親送的小套房收租，不時出國遊玩，一點經濟壓力都沒有。但一切都在得知自己罹患大腸後變調。

她提到，自己每天排便正常，不知何時開始，常常覺得胃脹氣，殊不知這就是警訊，當健檢得知罹患大腸癌時，根本無法接受，她回想，自己常吃燒烤、速食、鹽酥雞，不吃青菜水果，可能是原因。生病後曾想輕生一了百了，神奇的是，她在病榻時迷上一部宮廷劇，電視裡每一個小主都曾痛不欲生想求死，但經過努力，她們也都有飛上枝頭當鳳凰的一天，這也讓她重新領悟「這就是人生」。

娘娘文中也提到罹癌期間的花費，在她罹癌期間，多數靠過去的儲蓄支付。她仔細算過，抗癌3年醫療費用支出大概花了200萬元。父親早年送給她的套房，當時碰到房地產多頭，她為了抗癌只好賣掉，資金拿去買在精華區的套房，用每月所得的租金來繳房貸、生活費及醫藥費等。

她提到，因標靶藥物沒有健保給付，光一個月的醫藥費就要15萬，化療6個月粗估就要90萬，而這些都不包括平日生活費，要長期抗癌，最好要先準備200萬元以上。