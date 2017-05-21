粽香傳愛獨居長輩 享受餐廳桌邊服務
新竹市天主教社服中心在端午前夕舉行「粽香傳愛」的下午茶音樂會，且請光復中學學生提供精緻的茶點，且有五星級的桌邊服務，讓阿公阿嬤足感心。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］有別於包粽子送長輩，新竹市天主教社服中心今天請來光復中學餐飲科學生打造五星級的用餐環境，以歐式端菜方式讓阿公阿嬤享受五星級的粽子餐，不僅選用適合長輩的養生粽，也讓阿公阿嬤享受在餐廳用餐的服務，不少阿公阿嬤說，好久沒到西餐廳吃飯，感覺真棒。
「粽愛傳聲」慈善下午茶會，由光復中學餐飲科烘培班學生提供精緻下午茶點心，還有音樂及舞蹈表演，日照中心失智長者也在志工協助下，製作應景香包，將愛傳下去，有70名長輩參加，音樂會中徐順騰教授父子檔，以小提琴聲演奏「奇異恩典」，讓台下觀眾聽得入迷，接著是市立混聲合唱團－紅薔薇帶來的美妙的樂章，最特別的是光復中學學生以五星級的用餐服務，在桌邊提供餐點及下午茶點心，讓阿公阿嬤們好開心。
今年76歲的阿菊阿姨是社服中心持續服務八年的獨居長者，對這次的活動特別有感，因為很久沒到西餐廳用餐，能有像孫子般的學生在場邊服務，實在很窩心，而下午茶也不會太甜或鹹，甚至吃的餅乾也軟硬適中，讓她印象很深刻，覺得有這麼多人關心很溫暖。
新竹市天主教社服中心在端午前夕舉行「粽香傳愛」的下午茶音樂會，且請光復中學學生提供精緻的茶點，且有五星級的桌邊服務，讓阿公阿嬤足感心。（記者洪美秀攝）
新竹市天主教社服中心在端午前夕舉行「粽香傳愛」的下午茶音樂會，且請光復中學學生提供精緻的茶點，且有五星級的桌邊服務，讓阿公阿嬤足感心。（記者洪美秀攝）
新竹市天主教社服中心在端午前夕舉行「粽香傳愛」的下午茶音樂會，且請光復中學學生提供精緻的茶點，且有五星級的桌邊服務，讓阿公阿嬤足感心。（記者洪美秀攝）
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