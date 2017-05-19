人類排放氮影響遠洋生態 台大研究登《Science》

台大地質系助理教授任昊佳進行之「東沙珊瑚記錄21世紀人類排放氮對遠洋的影響」，研究成果發表於科學雜誌《Science》。（記者楊綿傑攝）

2017-05-19 17:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕由台大地質系助理教授任昊佳率領的跨國團隊，以東沙環礁作為研究標的，歷經3年蒐集資料、採集樣本、進行模擬與測量，首度證實因燃煤、車輛排放廢氣等人為因素所排放出的氮，會傳播到遠洋影響生態環境，也發現亞洲化石燃料燃燒增長，與東沙海域氮增長有相關，這項研究也在《Science》雜誌發表。

氮對生物生長有重要意義，但是大部分生物都無法直接使用，需要依靠少數細菌和藍綠藻進行固氮作用，因而抑制海洋浮游植物的生長。但從上個世紀開始，人類活動快速發展，快速使用化石燃料，排出許多的氮，經過沉積作用落入湖泊、河流造成營養化，藻類及浮游生物迅速繁殖，使水中氧氣變少，其他的生物缺氧死亡。

任昊佳為了觀測海洋環境的變化，以幾乎不受陸地氮排放影響的東沙環礁為記錄目標，透過取得珊瑚樣品，並測量珊瑚中所含有機氮的兩種同位素（N14及N15）組成，發現從上世紀90年代末開始，珊瑚中所含N14訊號較強，象徵人類排放的氮已經可以傳輸到此處，且增強時間和趨勢與亞洲化石燃料燃燒的增加相符合。

任昊佳指出，這項研究提醒人類，在滿足自己生存需要的同時，對環境影響的範圍很廣，甚至是遠洋。此外，此次研究結果也有助於完善用大氣模擬方式得到的數據，從歷史到未來演變狀況都能夠有所了解。任昊佳說，雖然人類排放的氮會影響遠洋，但由於海洋自己會將它稀釋，所以目前生物反應並不劇烈，但這有可能是長期性的影響。

「東沙珊瑚記錄21世紀人類排放氮對遠洋的影響」研究，經費由科技部及台大共同支持，由任昊佳率領跨國團隊進行，並獲國際知名科學雜誌《Science》刊登於2017年5月號。