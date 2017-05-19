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口臭恐與這4種病有關 第一步應這樣做…
2017-05-19 08:49
〔即時新聞／綜合報導〕有不少人被口臭問題所困擾，媒體整理出與口臭有關的4大疾病，並建議若出現口臭，第一步就是找牙醫檢查。
《巴士的報》報導，與口臭有關的第一種疾病是口腔疾病，例如蛀牙、牙周病、口腔潰瘍等，若是口腔潰瘍，建議可食用蔬果增加維生素B群的含量。第二種是氣管疾病，像是慢性支氣管炎、支氣管腫瘤等。
報導指出，第三種是腸胃道疾病，包括反胃性食道炎、幽門螺旋桿菌感染、腸胃脹氣等。最後是新陳代謝疾病，最常見的就是糖尿病。
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