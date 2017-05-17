醫病》阿伯曾2度中風 左心耳封堵術預防再中風
2017-05-17 22:34
〔記者蔡淑媛／台中報導〕60歲的林先生罹患心房顫動多年，3年前腦梗塞中風，緊急注射溶血藥物減輕中風，卻也併發腦出血，無法口服抗凝血藥，結果2度中風，評估再血栓中風機率高，去年1月接受左心耳封堵術，降低風險，至今未再中風。
中國附醫心臟血管系副主任羅秉漢指出，心房顫動會造成心臟不規則跳動，容易血栓，中風機率比一般人高5倍，而9成血栓都發生在左心耳，左心耳是胚胎時期左心房生長的痕跡，如囊袋狀、沒有功能，卻易在心臟亂跳時血液淤積成小血栓。
這名患者2度中風後，進行心房顫動中風風險評估，因為有高血壓、糖尿病、曾心肌梗塞做心導管手術又心衰竭等慢性病，風險評分為5分，1年中風機率有6.7% （最高為9分，機率為15.2%），為了避免第3度中風，接受左心耳封堵術。
左心耳封堵術與一般心導管手術差不多，羅秉漢指利用心導管從大腿血管進入心臟，將封堵器塞住左心耳的開口，避免血液滯留左心耳形成血栓，可降低8成的腦梗塞中風。
羅秉漢說，左心耳封堵術適合不能服用抗凝血劑或吃了還中風的患者，去年11月健保有條件給付，但對左心耳已形成血栓或左心耳構造特殊者則不適合。
心臟內科醫師林晏表示，老化、菸、酒和慢性病會造成左心房病變纖維化，引起不正常放電，罹患心房顫動，國人盛行率約1%，年紀愈大發生率愈高。
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