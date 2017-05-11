醫訊》腦中風整合照護 近百歲老翁重返健康

腦中風急性後期照護的目，讓患者在治療黃金期內，立即給予病患積極性的整合照護，使其恢復功能並強化獨立自主的能力。（圖由院方提供）

2017-05-11 17:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕不少民眾都認為中風患者要重新回歸生活的機率非常低，更遑論年紀較高的長輩，但年近百歲的苗栗縣吳姓老翁，卻用行動證明「活到老，動到老」不是口號。

苗栗縣96歲吳姓老翁於年初，突然覺得右半邊手腳無力，緊急送至大千綜合醫院急診室，診斷為缺血性中風，經醫師評估後施打血栓溶解劑，同時接受高壓氧治療與腦中風急性照護後期計畫，狀況逐漸獲得改善。

神經內科主任鄭智文醫師表示，患者在接受施打血栓溶解劑的當天，原本癱軟的右半邊手腳漸漸有力氣，可以自己扶著病床站起來甚至走路，以患者近百歲的年紀來說，這樣的恢復狀況，著實讓人感到開心。

鄭智文提醒，當出現中風的症狀時，一定要把握黃金治療3小時內施打血栓溶解劑，不僅可增加33％復原機會，同時降低殘障等級，提高中風康復的機會。

吳姓老翁狀況穩定後，在腦中風個管師的協助下，進入腦中風急性後期照護病房，安排接受各項專業治療及訓練。復健科醫師林芳嫻表示，老翁中風後，右半邊的肢體較為無力，加上年紀大，整體的肌耐力不足，因此復健計畫，增加右邊肢體的肌力、加強平衡能力以及整體的肌耐力。

林芳嫻表示，腦中風急性後期照護的目的就是希望在治療黃金期內，立即給予病患積極性的整合照護，使其恢復功能並強化獨立自主的能力，最重要的是重新維持患者原本的生活品質。

在各個專業醫療人員的照護下，老翁的狀況越來越好，從原本拿著助行器繞治療室1圈，需坐下休息2次，到繞2圈只需休息1次，整體的肌耐力有顯著的提升。

林芳嫻說，以老翁的年紀，復健是非常費力的事，但他卻從不放棄，每天努力地走著每一步，讓其他病友及家屬都感到敬佩，也激勵不少病友更堅定地繼續練習復健活動。