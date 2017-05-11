誰說久病無孝子 礁溪夫妻護中風癱母10年
2017-05-11 18:11
［記者林敬倫／宜蘭報導］俗話說「久病無孝子」，但對宜蘭縣礁溪鄉李銘賢與妻子李秀琴而言，這句話並不成立，2人照顧因中風癱瘓的母親李石盆已10年，生活重心以母親為主，從無怨言，孝心讓旁人動容。李銘賢說，要讓母親晚年活得有尊嚴，是他打理母親生活的動力，現在他只期盼其他兄弟姊妹在母親節那天回家看看媽媽，讓一家團聚溫暖母親的心。
54歲的李銘賢有1個哥哥、2個姐姐及1個妹妹，共5個兄弟姊妹，10年前80歲的母親開始中風，2年內發病4次，全身因此癱瘓，生活需要外人打理，李銘賢與52歲的妻子李秀琴眼看兄弟姊妹沒人主動要照顧母親，便接下了這份辛苦的工作。
「讓母親晚年活得有尊嚴！」李銘賢說，母親在他小時候，只要一生病，就會背著他去看醫生，不論颳風下雨，現在母親老了、病了，把他送到安養院太不負責任，母親也會活得非常沒有尊嚴。
李銘賢說，剛開始照顧母親在經濟上確實是個重擔，但這分工作持續下去，讓他有了責任感與前進的動力，工作也變得更認真，讓他原本四處接案子的美工設計工作，逐漸穩定下來，收入逐漸增加。
李銘賢表示，母親的個性溫和，對孩子們都很好，生活再辛苦也會自己吞，不會把情緒帶給孩子，媽媽雖然癱瘓，但還有意識，平常照顧時從她的眼神中，可以感受到她對全家團圓的渴望，希望今年母親節所有兄弟姐妹能夠回家，溫暖母親的心。
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