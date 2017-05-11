| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
性侵假釋犯蕭國昌 台北市萬華落網 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

誰說久病無孝子 礁溪夫妻護中風癱母10年

2017-05-11  18:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］俗話說「久病無孝子」，但對宜蘭縣礁溪鄉李銘賢與妻子李秀琴而言，這句話並不成立，2人照顧因中風癱瘓的母親李石盆已10年，生活重心以母親為主，從無怨言，孝心讓旁人動容。李銘賢說，要讓母親晚年活得有尊嚴，是他打理母親生活的動力，現在他只期盼其他兄弟姊妹在母親節那天回家看看媽媽，讓一家團聚溫暖母親的心。

54歲的李銘賢有1個哥哥、2個姐姐及1個妹妹，共5個兄弟姊妹，10年前80歲的母親開始中風，2年內發病4次，全身因此癱瘓，生活需要外人打理，李銘賢與52歲的妻子李秀琴眼看兄弟姊妹沒人主動要照顧母親，便接下了這份辛苦的工作。

「讓母親晚年活得有尊嚴！」李銘賢說，母親在他小時候，只要一生病，就會背著他去看醫生，不論颳風下雨，現在母親老了、病了，把他送到安養院太不負責任，母親也會活得非常沒有尊嚴。

李銘賢說，剛開始照顧母親在經濟上確實是個重擔，但這分工作持續下去，讓他有了責任感與前進的動力，工作也變得更認真，讓他原本四處接案子的美工設計工作，逐漸穩定下來，收入逐漸增加。

李銘賢表示，母親的個性溫和，對孩子們都很好，生活再辛苦也會自己吞，不會把情緒帶給孩子，媽媽雖然癱瘓，但還有意識，平常照顧時從她的眼神中，可以感受到她對全家團圓的渴望，希望今年母親節所有兄弟姐妹能夠回家，溫暖母親的心。

廣告
  • 俗話說久病無孝子，但宜蘭縣礁溪鄉李銘賢、李秀琴夫妻照顧因中風癱瘓的母親李石盆已10年，生活重心以母親為主，從無怨言。（記者林敬倫攝）

    俗話說久病無孝子，但宜蘭縣礁溪鄉李銘賢、李秀琴夫妻照顧因中風癱瘓的母親李石盆已10年，生活重心以母親為主，從無怨言。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中風 母親節 癱瘓
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：誰說久病無孝子 礁溪夫妻護中風癱母10年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.