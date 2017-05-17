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醫病》工程師每日狂飲8杯咖啡 心臟疾病找上門

2017-05-17  18:48

〔記者林惠琴／台北報導〕外媒報導，美國1名16歲少年在2小時內喝下1杯拿鐵、1杯汽水、1罐能量氣泡飲後猝死，引發咖啡因過量風險的警告。國內醫師指出，適量飲用咖啡有助於提神、提升腦部運作，但過量確實有危害健康的風險，像是1名工程師每天喝8杯咖啡，結果出現心室早期收縮的情況。

馬偕醫院副院長、心臟內科醫師葉宏一表示，曾經收治1名年約30多歲的工程師，因為心臟跳動太大力感到不舒服而就醫，經檢查發現有心室早期收縮的現象，心臟會跳一下停一下，進一步詢問生活習慣，原來該名個案每天狂喝8杯咖啡，研判可能有關係，建議減量飲用，患者1週內完全不再喝咖啡後，症狀也就跟著消失。

葉宏一指出，咖啡因會刺激交感神經，若是突然大量飲用、過度攝取，可能引發心跳加速、血壓升高的情形，甚至是心律不整，或是血管痙攣、縮成一團，造成血流阻礙，引發心肌缺氧。

葉宏一強調，咖啡因不是只存在於咖啡，具有提神功效的飲料可能都有，因此要注意攝取量，提醒每個人對於咖啡因的耐受性不同，建議每天1杯咖啡就好，不要喝太多，若是出現心悸等不舒服的情形，就應該要適度調整。

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  • 醫師建議，飲用含咖啡因飲品不宜過量。（記者林惠琴攝）

    醫師建議，飲用含咖啡因飲品不宜過量。（記者林惠琴攝）

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