醫訊》跑步能增壽 研究：跑1小時多活7小時
2017-05-16 22:05
美國一項研究發現，跑步可以延長壽命，1小時的跑步時間約可延長7小時的壽命。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕運動有很多好處，美國一項研究還發現，跑步可以延長壽命，1小時的跑步時間約可延長7小時的壽命。
綜合報導指出，《心血管疾病進展（Progress in Cardiovascular Diseases）》期刊所刊登的美國愛荷華州立大學（Iowa State University） 研究發現，與沒有跑步習慣的族群相比，具跑步習慣之族群的平均壽命多出約3年。研究團隊換算後發現，1小時的跑步時間，大約可轉換為7小時延長的壽命長度。
而且研究指出，就算有些跑步者的跑步速度偏慢、體重超標，或是偶有抽菸、飲酒習慣，仍可看得出跑步與平均壽命延長的關聯性。研究還發現，有跑步習慣人過早死亡（premature death）的風險比一般人低約40%。
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