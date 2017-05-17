醫訊》醫生講較有用 婦癌權威王功亮27日台東開講
2017-05-17 10:01
［記者王秀亭／台東報導］台東縣衛生局推動健康保健觀念，鼓勵民眾定期四癌篩檢，發現衛生所護理人員無論如何苦口婆心地勸說，比不上醫院醫師一句話有效，繼去年底請來台東馬偕醫院心臟內科資深主治醫師王光德開講，今年再邀請婦癌權威的東馬院長王功亮，於27日下午免費開講，報名至25日止。
台東縣衛生局保健科長林秋菊表示，內政部去年公布國人平均壽命為80.2歲，以縣市來看，台北市83.43歲最高，台東縣只有75.22歲是各縣市最低，探究影響縣民健康因素，不外乎菸、酒、檳榔及不健康的飲食觀念，縣衛生局及各鄉鎮衛生所雖用盡方法推動健康保健觀念，卻發現由醫師講，比護理人員不斷勸說還有用。
縣衛生局去年底試辦名醫開講，請來東馬醫務部主任王光德談心血管疾病，吸引200多人參加，今年繼續推動，繼4月的兒童口腔講座，趁5月還在母親節溫馨氛圍下，27日再邀東馬院長王功亮開講，談的主題是子宮頸癌。
林秋菊說，子宮頸抹片檢查是國健署四癌篩檢項目，有助婦女早期發現、早期治療，但縣內篩檢率年年都是各縣市排名倒數，不少偏鄉婦女還是不好意思受檢，更擔心檢出確診後的治療過程，往往因害怕而延誤最佳治療時機，因此，希望透過王功亮的講座，讓更多縣內婦女認識及了解。
名醫開講活動將於27日下午2至4時在台東縣政府大禮堂舉辦，活動免費，報名參加者可獲贈限量禮品，有意參加者可在25日下午5時前報名。
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