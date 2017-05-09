醫訊》醫院的人都戴「面具」 真相是...

泰國一間醫院推行「戴面具」子宮頸抹片檢查的政策。（圖擷自《椰子網》）

2017-05-09 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕對於大部分女性而言，子宮頸癌檢查十分重要，不少人對於面對醫生時會感到尷尬。泰國有一間醫院「Nong Krot」，日前為30至70歲女性提供免費子宮頸癌抹片檢查（Pap Smear），但當走進醫院時，卻發現大家都戴了面具，還以為眼花走錯了地方。

綜合外媒報導，泰國這間「Nong Krot」醫院，為避免患者感到尷尬而降低子宮頸抹片檢查的意願，因此特地發給每一位接受檢查的女性一個淺綠色面具，部分醫護人員也戴上半臉面具替患者服務。這項政策一推出後也受到患者相當好的評價，當地政府也計畫將這項「戴面具」子宮頸抹片檢查的政策推廣到更多的醫院。