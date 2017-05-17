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新知》治療過敏性鼻炎 成大開發幾丁聚醣臨床實驗

2017-05-17  12:59

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣6歲至12歲孩童幾乎每10人就有4人罹患過敏性鼻炎，目前醫學只能減緩不適，國立成功大學研究總中心過敏及臨床免疫研究中心開發「奈米化極度水溶幾丁聚醣（EWSC）」，經動物實驗，證實可抑制神經發炎現象，希望下半年可以開始臨床實驗。

研究中心主任王志堯表示，目前過敏性鼻炎的用藥，包括抗組織胺及局部類固醇鼻噴劑，長期使用可能帶來副作用，「水溶幾丁聚醣」是甲殼素（幾丁質）經處理後的物質，天然、無毒，常用於保健品，科學界已證實幾丁聚醣可以被細胞分解，腸道、黏膜表面、皮膚都可以吸收。

團隊投入幾丁聚醣治療氣喘、塵蟎鼻過敏研究10年，國外學術研究也發現幾丁聚醣具有抗菌及抑腫瘤細胞的效果，亦會引發免疫細胞產生先天性免疫反應，可以達成抗過敏及治療氣喘的作用。

王志堯表示，鼻過敏與病人神經細胞過於敏感有關，遇到外界刺激容易釋放出過敏物質，國內因塵蟎罹患過敏性鼻炎者人數眾多，在塵蟎過敏性鼻炎小鼠鼻腔滴入EWSC，細胞釋出的過敏質明顯減少，進一步做小鼠神經生長因子（NGF）研究，發現EWSC抑制過敏發炎，是透過抑制神經生長因子製造，產生免疫調節，EWSC的治療機轉，來自於抑制神經發炎系統，很有潛力發展成治療過敏性鼻炎鼻噴劑，提供另一種或附加選擇的預防、治療方式。

這項研究成果2017年4月刊載於過敏及臨床免疫學雜誌，並已申請美國發明專利。

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  • 國立成功大學研究總中心過敏及臨床免疫研究中心團隊開發「奈米化極度水溶幾丁聚醣（EWSC）」，可有效減緩過敏性鼻炎。（記者劉婉君攝）

    國立成功大學研究總中心過敏及臨床免疫研究中心團隊開發「奈米化極度水溶幾丁聚醣（EWSC）」，可有效減緩過敏性鼻炎。（記者劉婉君攝）

  • 研究團隊在塵蟎過敏性鼻炎小鼠鼻腔滴入EWSC，證實細胞釋出的過敏質明顯減少。（記者劉婉君翻攝）

    研究團隊在塵蟎過敏性鼻炎小鼠鼻腔滴入EWSC，證實細胞釋出的過敏質明顯減少。（記者劉婉君翻攝）

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