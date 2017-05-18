光復八德路口預定今下午5點恢復通車

2017-05-18 15:38

〔記者黃佩君／台北報導〕台電上月29日施作八德路、光復北路工程時發生地層塌陷，經超過兩週搶修後，原訂明天通車，決提前到下午5點全線通車，台電表示感謝民眾諒解配合。據了解，因目前潛盾機仍在地下，7月19日起將於原路口進行潛盾機處理作業，以最小空間施作，儘量不影響行車路線。

台電表示，目前已於15日完成灌漿、補水等地質改良，後續水電瓦斯等管線檢修與汰換也已全數完成，在確認地層穩定無虞後，今下午開放該路段全線通行；感謝施工期間包括台北市政府、在地居民、里長與周遭公司行號、商家的諒解與協助。

台電也表示，目前已確認該處地層已恢復穩定，相關管線檢修與路面刨除重鋪也都已順利完成，因此原訂明（19）日上午6時通車，決提前至今日下午5時，正式開放光復、八德路段全線通行。

而目前施工用潛盾機仍在地下，據了解，目前包商仍在規劃潛盾機處理方式，目前需時2個月。之後預定於7月19日開始於原路口進行潛盾機處理作業，需時約4到6個月，將以最小空間施作，儘量不影響行車路線。