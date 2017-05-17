明道S.T.E.A.M.跨領域成果展 科學與藝術匯流

2017-05-17 19:13

〔記者何宗翰／烏日報導〕明道中學近日舉辦第一屆「S.T.E.A.M.」跨領域成果展，展出結合明道國際部學生於IB課程所學的「科學、科技、工程、藝術、數學」5門學科領域，展場分為「玩（Play）」、「創（Innovate）」、「藝（Create）」三大主題區，展演近百件科學研究成果、藝術設計作品、桌遊等學生作品，呈現學生一場場創意冒險。

「玩」展區中，學生們運用3D印表機等工具，選用適當的材質，為視障者打造趣味桌遊；「創」展區則以關懷為基石，透過人與科技的互動產出設計，如3D列印眼鏡、溫差發電模型、和暖暖包具有相同效果的「熱冰包」等；「藝」展區中，學生們嘗試呈現嶄新的另類思考，如前衛的鉚釘設計紙質洋裝、攝影畫作等視覺藝術。

國際部11年級的學生陳祈甫，以Kinect 3D深度鏡頭掃描人臉，經轉換數據和比例調整後，繪製、列印出一副符合自己臉型的3D塑膠眼鏡，歷時5個月完成。陳祈甫說，3D列印眼鏡不僅製作省時、材料成本低，且能夠客製化，未來期望這項客製化的技術能進一步應用，創造更多符合人體工學的設計。

「S.T.E.A.M.」的發起老師胡鈺杰表示，S.T.E.A.M.成果展結合科學、藝術、人文領域，在所有國際部師長的帶領下，讓7-12年級的全體學生展現這一年來的努力成果，期望透過這個學習成果展，為學生帶來更多的激勵和啟發。