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高中生設計NFC輔助導覽手機 提升旅遊深度

2017-05-17  12:25

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭高商學生設計NFC輔助導覽，獲得全國專題競賽第1名，遊客只要以卡片靠近手機，就能讀取到導覽內容，旅遊將不再只是走馬看花。

宜蘭高商學生本月參加「全國高級中等學校專業群科106年專題及創意製作競賽」獲得商管群第1名，資料處理科3年級學生蔡靜儀、林孝宣、林詩晴和黃子馨探討觀光工廠橘之鄉蜜餞形象館的經營現況，設計NFC輔助導覽系統，在1523件作品中脫穎而出。

資料處理科3年級學生蔡靜儀表示，去年暑假開始，大家就緊鑼密鼓研究題目，發現宜蘭是觀光大縣，但因導覽人力不足，遊客大都只能拿著觀光地圖隨意走訪觀光工廠，沒辦法很深入了解產品製作過程，真的很可惜，討論後大家選定金棗這項宜蘭道地名產作為主題。

指導老師陳建州表示，要做就要實際能解決產業問題，所以跟橘之鄉金棗觀光工廠接洽，讓學生根據實際需求，設計出NFC標籤內容，結合宜蘭大學開發的NFC智慧導覽APP，達成建置橘之鄉蜜餞形象館的輔助導覽系統。

「一張導覽卡、一台有NFC功能的Android手機就能導覽。」陳建州說，遊客只要將卡片靠在手機上，就能輕鬆讀到導覽內容，比起QR CODE還要掃描才能閱覽，NFC則更為便利，橘之鄉也已經與宜蘭高商簽下產學合作協議，預計這個月就會到觀光工廠實際安裝系統，給予遊客更便利的旅遊體驗。

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  • 宜蘭高商學生設計NFC輔助導覽，獲得全國專題競賽第一名。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭高商學生設計NFC輔助導覽，獲得全國專題競賽第一名。（記者簡惠茹攝）

  • 宜蘭高商學生設計NFC輔助導覽，獲得全國專題競賽第一名，預計這個月就會到觀光工廠實際安裝系統，給予遊客更便利的旅遊體驗。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭高商學生設計NFC輔助導覽，獲得全國專題競賽第一名，預計這個月就會到觀光工廠實際安裝系統，給予遊客更便利的旅遊體驗。（記者簡惠茹攝）

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