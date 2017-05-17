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客發中心苗栗園區 端午連假辦「擂鼓五月節」

2017-05-17  12:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家委員會客家文化發展中心苗栗園區舉辦「承蒙好客庄」系列活動，於端午連續假期中，5月27、28日為全家安排2天的「擂鼓五月節」活動，包含「擊鼓趣味比賽」、「漫賞客庄園遊會」、「客庄文化手作體驗」及「承蒙好客秀」，讓大小朋友享受一場熱情的客庄風情饗宴。

客發中心主任何金樑表示，「擊鼓」的客家話是「擂鼓」。客家人稱端午節為「五月節」，而「賽龍舟」最能發揚團結與拚搏精神，其領航奪標的關鍵，便是響徹雲霄、掌控全員動作一致的「擊鼓聲」。而「鼓」代表圓融的、圓滿的，適逢端午節假期，所以辦理「擂鼓五月節」活動。

客發中心表示，「擊鼓趣味比賽」於27日上午舉行，歡迎全家總動員，與老師學習擊鼓技藝，共同打出振奮人心的節奏，藉由比賽凝聚家人情感之餘，也活絡筋骨、享受園區戶外的美好風光。

凡報名的參賽者可獲得當日「好客劇場免費體驗券」，前3名得獎者可獲贈市值2450元的「客庄福袋」禮品組合，現場也開放限量100份的「舞獅面具手作DIY」，供民眾免費體驗並營造熱鬧氣氛。

另，27日造訪苗栗園區的民眾，可持園區任一檔展示的參觀學習單，及園區臉書粉絲頁打卡，即可免費參加限量100份的「客庄手作體驗-包客粽」與「共下來立蛋」；下午園區內斜坡廣場「承蒙好客秀」，邀請「翔飛獅鼓陣」帶來精彩的台灣藝陣，原住民吟遊歌手「達卡鬧」，展現以客家為文、原民風為曲的創作。

28日則由客家與原住民共組的「舊匠樂團」，帶來多元族群自然融入客家元素的和諧演出，與民眾共同歡慶五月節！

相關活動訊息，可參閱客家文化發展中心

官網，及苗栗客家文化園區

臉書粉絲頁。

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  • 客家委員會客家文化發展中心苗栗園區以「賽龍舟」最能發揚團結與拚搏精神，而領航奪標的關鍵正是「擂鼓」，27日上午將舉行「擊鼓趣味比賽」。示意圖，與內文無關。（資料照，記者劉曉欣攝）

    客家委員會客家文化發展中心苗栗園區以「賽龍舟」最能發揚團結與拚搏精神，而領航奪標的關鍵正是「擂鼓」，27日上午將舉行「擊鼓趣味比賽」。示意圖，與內文無關。（資料照，記者劉曉欣攝）

  • 客家委員會客家文化發展中心所轄苗栗園區，5月27、28日端午連續假期中，安排2日的「擂鼓五月節」活動，讓大小朋友們皆能享受一場熱情的客庄風情饗宴。（圖由客發中心提供）

    客家委員會客家文化發展中心所轄苗栗園區，5月27、28日端午連續假期中，安排2日的「擂鼓五月節」活動，讓大小朋友們皆能享受一場熱情的客庄風情饗宴。（圖由客發中心提供）

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