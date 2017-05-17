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明新科大全大運1金2銅 光電所陳瑋羽球摘冠

明新科技大學光電研究所學生陳瑋為堅持夢想，在課業繁忙之中，仍擠出時間認真參與團隊訓練，終於拿下女生單打第1名，一圓摘金夢。 （明新科大提供）

2017-05-17  09:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學運動代表隊，日前在全國大專校院運動會（簡稱全大運）中拿下一金兩銅；其中，就讀光電研究所的陳瑋為堅持夢想，今年征戰第5年，在課業繁忙之中，仍擠出時間認真參與團隊訓練，終於拿下女生單打第1名，一圓摘金夢。

陪伴辛苦訓練的運動管理系教練江明隆，在陳瑋奪冠當下，於場邊流下激動的眼淚，師徒情誼表露無遺。江明隆表示，陳瑋是個獨立、負責的孩子，為了參賽全力以赴，這次特別加強心理訓練，也調整打法，賽前更做好功課研究對手習性，強化對自己的信心，加上比賽中教練的關鍵指示，以及隊友師長的加油鼓勵，都是奪冠的重要因素。

明新科大運管系二年級趙亭雅，參加跆拳道57公斤級對打項目，拿下銅牌。去年勇奪金牌的她，在四強戰遇上今年冠軍選手，以些微比數落敗，無緣晉級金牌戰，仍在銅牌戰中奮戰保住第3名。

另該校田徑隊夏若堯，去年在鉛球項目摘銅，即將畢業的她奮力保住第3名，送給自己一份最好的大學畢業禮物。

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  • 明新科技大學參加106年全國大專校院運動會，各項運動代表隊成績優異，羽球女生單打由陳瑋打敗群雄拿下金牌，跆拳道趙亭雅、田徑夏若堯也分獲銅牌。（明新科大提供）

    明新科技大學參加106年全國大專校院運動會，各項運動代表隊成績優異，羽球女生單打由陳瑋打敗群雄拿下金牌，跆拳道趙亭雅、田徑夏若堯也分獲銅牌。（明新科大提供）

  • 明新科大運管系二年級趙亭雅，參加跆拳道57公斤級對打項目拿下銅牌。 田徑隊夏若堯也在鉛球摘銅，送給自己最好的大學畢業禮物。（明新科大提供）

    明新科大運管系二年級趙亭雅，參加跆拳道57公斤級對打項目拿下銅牌。 田徑隊夏若堯也在鉛球摘銅，送給自己最好的大學畢業禮物。（明新科大提供）

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