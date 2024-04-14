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全國第一鮪報到？ 蘇澳籍漁船再發668號捕獲200公斤黑鮪

再發668號漁船捕到的黑鮪若通過鑑定，將成為今年全國第一鮪。（圖由謝姓讀者提供）

再發668號漁船捕到的黑鮪若通過鑑定，將成為今年全國第一鮪。（圖由謝姓讀者提供）

2024/04/14 12:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國內黑鮪季今天傳出捷報，由宜蘭縣蘇澳籍漁船再發668號搶到頭香，捕獲一尾約200公斤重的黑鮪，預計明天凌晨3點運回南方澳漁港，如果通過鑑定，將成為今年全國第一鮪。

再發668號屬於蘇澳籍延繩釣漁船，32歲船長李家豪是去年蘇澳第一鮪得主，捕獲320公斤重龐然大物，經過拍賣，以每公斤7000元賣出，共224萬元進帳，今年再接再勵，上午8點多，在台灣東北部外海的台日漁業協定海域率先捕到黑鮪，隨即向蘇澳區漁會漁業電台通報，漁船停止作業加速返港。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，宜蘭蘇澳及屏東東港是台灣2大黑鮪作業基地，漁船近來陸續出海，根據他掌握的消息，再發668號今年最早捕獲黑鮪，明天上午返港卸魚，宜蘭縣政府、蘇澳區漁會、承銷人組成的鑑定委員會將到場鑑定。

蘇澳第一鮪必須符合4要件，包括重達180公斤以上、活魚上鉤、蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、4月1日以後捕到。每4到6月是台灣黑鮪季，蘇澳地區去年3個月捕到4140尾黑鮪，賺進2億元以上營收，捕獲量及年產值都創下20年來新高紀錄。

蘇澳籍漁船再發668號今天捕獲約200公斤重黑鮪，預計明天凌晨運回南方澳漁港。（圖由謝姓讀者提供）

蘇澳籍漁船再發668號今天捕獲約200公斤重黑鮪，預計明天凌晨運回南方澳漁港。（圖由謝姓讀者提供）

再發668號船長李家豪（左）是去年蘇澳第一鮪得主，右為蘇澳區漁會理事長蔡源龍。（資料照，圖由讀者提供）

再發668號船長李家豪（左）是去年蘇澳第一鮪得主，右為蘇澳區漁會理事長蔡源龍。（資料照，圖由讀者提供）

蘇澳地區去年3個月捕到4140尾黑鮪，賺進2億元以上營收。（資料照，圖由讀者提供）

蘇澳地區去年3個月捕到4140尾黑鮪，賺進2億元以上營收。（資料照，圖由讀者提供）

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