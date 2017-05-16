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就是這麼美! 傳統民族服裝秀絢麗登場

台灣與中國傳統民族服族服飾多呈現色彩亮麗。（記者蔡淑媛攝）

2017-05-16  20:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國家薪傳獎得主、綿綿舞蹈團創辦人郭惠良投入民族舞蹈表演近50年，長年行腳研究台灣和中國傳統民族文化，今天在大墩文化中心展出「舞之裳」台灣泰雅、阿美族、鄒族等9族傳統服裝，以及雲南的苗、傣、白族等14族傳統服飾，服裝、首飾傳統考究，鉅細靡遺呈現民族服飾特色與民俗風情，開展時由舞蹈家穿戴表演民族舞蹈，猶如身在民族文化饗宴，將展至6月7日

郭惠良強調民族舞蹈非常迷人，在於舞蹈融合了生活動作，舞步如同走在田梗上的小碎步，將抓魚、打獵放入動作，秀過特友的肢體語言展現文化，也如同其傳統服飾，服裝、頭飾、首飾到綁腿、鞋子等，展現當地風土人情。

今天開展由民族舞蹈者穿上台灣泰雅、鄒族和中國雲南苗族、傣族傳統服飾，泰雅族的貴族頭飾為百合花代表聖潔、鄒族服飾以琉璃珠為特色、將山水繡在服裝上展現、跳杵小米舞；苗族則全身穿戴銀飾，服裝為挑染和精緻刺繡，裝飾崇尚牛角和鳥。

還有展示的阿美族的服裝色彩鮮豔、亮麗活潑；魯凱族服飾織工精細，將傳統的百步蛇、陶壺、宇宙神的紋樣，縫製在衣服上；彝族女子流行穿百褶裙，頭戴黑包包頭，領口別銀排花，多姿多彩。

郭惠良明年將滿80歲，她說長年投入民族舞蹈，考究文化與服裝，致力於重現不同民族歌舞風華，這些演出時所穿戴的服裝、頭飾、道具等，都經過仔細考究、蒐集、製作並完整的保存，這次特別展出近20套傳統民族服飾，希望帶給民眾文化饗宴，也希望給更多舞者了解表演涵與考究。

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  • 郭惠良與穿著鄒、泰雅、苗族等民族服飾的舞者展現將插秧農耕動作融入舞姿。（記者蔡淑媛攝）

    郭惠良與穿著鄒、泰雅、苗族等民族服飾的舞者展現將插秧農耕動作融入舞姿。（記者蔡淑媛攝）

  • 台灣原住民泰雅（左）和鄒族服飾。（記者蔡淑媛攝）

    台灣原住民泰雅（左）和鄒族服飾。（記者蔡淑媛攝）

  • 郭惠良與穿著鄒、泰雅、苗族等民族服族的舞者展氣舞姿。（記者蔡淑媛攝）

    郭惠良與穿著鄒、泰雅、苗族等民族服族的舞者展氣舞姿。（記者蔡淑媛攝）

  • 舞者穿著鄒族傳統服飾。（記者蔡淑媛攝）

    舞者穿著鄒族傳統服飾。（記者蔡淑媛攝）

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相關關鍵字： 民族舞蹈 泰雅族 苗族 郭惠良 鄒族 阿美族 魯凱族
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