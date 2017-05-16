民航局祭興航條款 修法開罰負責人

去年復興航空無預警停飛，民航局開罰復興航空60萬元，並強制收回全部航線與航權。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-16 18:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕去年復興航空無預警停飛，民航局開罰復興航空60萬元，並強制收回全部航線與航權後，對於航空公司暫停或終止航線一事，民航局將修訂《民用航空運輸業管理規則》，規範航空公司必須檢附乘客的處置作為與消費者保護措施，陳報民航局轉送交通部核准，在核准後60天才能暫停或停止航線。

民航局副局長方志文表示興航無預警停飛後，民航局考量航空公司如果暫停或終止航線，對於已訂票的旅客權益影響甚鉅，民航局參考日本作法，決定修訂相關規則。

另興航去年停飛後，民航局開罰興航60萬元，並強制收回全部航線航權，但礙於現行法規，僅能針對公司、無法對復興航空負責人林明昇個人開罰，方志文指出，也將修正《民航法》規定，未來將對航空公司負責人重罰，修法後航空公司負責人若未在停業前報請交通部核准，民航局將處以60萬元至300萬元的罰金，情節重大損害乘客權益的話，最高可處1000萬元。

方志文表示目前新增負責人條款近期準備預告，公布後會收集各界意見，並按法制作業程序報請行政院，希望拚拚看能否在下會期送進立院。