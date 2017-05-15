允文允武 三條國小學童打球、演奏一把罩

三條國小學生不僅是躲避球健將，也能拾起口琴吹出動人音樂。（記者陳冠備攝）

2017-05-15 21:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉三條國小下課時，小小操場總是擠滿打躲避球的學生，到中午，學生們又跑到百年老榕下練習口琴，允文允武表現讓他們連續9年代表彰化縣參加全國躲避球競賽，口琴隊也連續6年成為縣賽優勝軍，成績令人驚豔。

三條國小是一所不到百人的偏鄉小學，校方長期致力躲避球競技，今年首度打入全國4強，突破校史紀錄，這群體育驍將不只打球虎虎生風，私下也是吹口琴高手，吹起Lady GaGa的組曲毫不含糊。

三條國小校長林淑貞說，在地方家長長期的支持下，躲避球與口琴已經發展為三條國小的特色，不管是不是選手，在耳濡目染下，學生反應力跟專注力都在提昇，也藉由上場比賽的經驗，增加偏鄉學童挑戰大環境競爭的自信，目前有8位是躲避球與口琴隊的正式隊員，面對比賽頻繁，他們在課業競爭上也不放鬆。

躲避球隊長廖晉億表示，在球隊擔任主攻手，口琴隊擔任低音手，都利用早上跟下午時間練習躲避球，中午時間練習口琴，兩者練習時間不衝突，躲避球隊上也有口琴隊隊員，因此大家練習一起練習，讀書一起讀書，充滿默契。

就讀六年級的廖宗勝表示，面對考試時，打躲避球跟吹口琴都是很好的紓壓方式，有了好心情，讀書也會比較專心，也是讓自己考試能維持前三名的關鍵原因，覺得運動與音樂都不能或缺。

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