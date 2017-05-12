環保志工巧手藏愛 垃圾袋3分鐘變不凋謝康乃馨

2017-05-12 15:38

〔記者陳炳宏／桃園報導〕星期天就是母親節，也是浴佛節，日前在中正紀念堂舉行的浴佛大典特別不一樣，會場採用回收塑膠袋製成康乃馨，取代部分浴佛用的鮮花，而塑膠花背後的發想，來自環保志工陳寶娟，想表達對5年前在母親節突然往生的媽媽的思念之情，也希望藉此提醒大家及時對父母說愛，不要留下遺憾。

為推廣環保理念，中壢慈濟環保志工陳寶娟與廖麗花，曾用回收塑膠氣泡袋做禮服，希望藉此吸引民眾關注塑膠袋氾濫的問題，但因為禮服太單調，因此兩人突發奇想，認為如果可以加上塑膠袋做成的花朵，應該可以更吸引人，討論之後便利用塑膠袋，加以剪裁，摺出一朵朵讓人愛不釋手的康乃馨。

而陳寶娟為什麼會想要用塑膠袋來做康乃馨，原來是她的媽媽在2013年母親節當天往生，後來幾年內幾位親人相繼棄世，今年1月丈夫也過世了，陳寶娟說，印象最深刻的是媽媽猝逝那種痛，實在是難以形容，一連串的打擊後，陳寶娟花盡力氣勇敢的站起來，陳寶娟說，希望自己可以走出傷痛，做一些對社會有益的事，也希望這樣的想法可以影響更多人及時行孝，不要留下後悔。

陳寶娟說，當初廖麗花做出的第一朵花，花瓣大部分是白色的，比較像山茶花，但在自己心中，卻感覺像是康乃馨，因為母親節快到了，而母親節當天也是浴佛節，因此心裏想，如果可以把花改造成康乃馨，既應景也能浴佛，那不就更環保也更省錢，但光有好點子沒用，於是與善於修改衣服、手藝精巧的廖麗花，研究如何剪裁才可以讓一朵山茶花變成康乃馨。

陳寶娟說，光是不斷的嘗試、變換刀法，就做了好幾個晚上，後來另一位志工程三令提議，何不把花瓣改為以紅色為主，感覺就比較像康乃馨，再從20多個環保課學員的作品中，找出比較好的作品加以改良，經過一個多月的努力，才有今天的成果。

回憶起改造過程，陳寶娟說，有一次環保課時，一個民眾拿到黃色塑膠袋後，愣在那邊不肯動手，陳寶娟問他為什麼不做？這位民眾說，黃色讓他聯想到黃絲帶，想起了分離的友人；另外，也有民眾難過得不做了，問他為什麼？他回答，為什麼別人的塑膠袋都有顏色，他的媽媽往生了，看到有顏色的花就難過，能不能夠做白色康乃馨，讓他可以可以祝福、懷念母親。

而一雙巧手的廖麗花，本身曾是癌症病患，手術過程中，輸了很多人的血，但孝順的廖麗花怕身體不佳的媽媽擔心，所以並未告知，後來媽媽知道後，念說「要治好你生病，我做到死都甘願，怎可隱瞞我！」，為了報答媽媽無盡的愛、大眾的愛心，以及先生不眠不休的照顧陪伴，廖麗花不但主動教大家怎麼做，也善用每天工作空檔趕工，製作出來與民眾結緣的康乃馨已超過500朵。

另一個志工程文姿，媽媽剛往生不到1年，在第一個沒有媽媽陪伴的母親節前夕，為了感念母親的愛，發願要做100朵康乃馨，學了3、4次才學會，手拙的程文姿忍不住掉淚說，自己現在什麼都沒法為媽媽做，所以只能做媽媽原本想做的事情，希望透過做康乃馨推廣環保減塑觀念，完成媽媽的願望。

程文姿坦言說，做康乃馨對自己而言是有點難的工作，但雖然有難度，卻絕對不放棄，因為這可以滿足對母親的思念，而且感覺媽媽還在身邊陪伴，可以邊做邊療癒思念媽媽的心，而且也覺得是媽媽在跟民眾結緣。

陳寶娟望著眼前各種尺寸、顏色的康乃馨說，因為回收的塑膠袋各種尺寸都有，所以才會有不同的形態與花色。每一朵康乃馨看起來雖然都很一般般，但其實都有不一樣的生命力，因為背後的心念，是對民眾的祝福、或是對母親的思念，每一朵康乃馨都不會凋謝，正代表對母親永恆、無盡的愛。