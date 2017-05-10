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慶祝神農大帝神誕日 官田慈聖宮請陳雷來唱歌

2017-05-10  19:01

〔記者楊金城／台南報導〕明鄭諮議參軍陳永華創建的官田慈聖宮，至今有353年歷史，為慶祝主神神農大帝的神誕日（農曆4月26日），將在5月14日母親節晚間6點半舉辦老歌晚會，當天也有5間交陪境的宮廟前來提前祝賀，其中有官田復興宮奉祀的西拉雅阿立祖。

官田慈聖宮主委陳俊銘說，第7年舉辦的老歌晚會，將邀請名歌手陳雷、方駿、張文琦、吳美琳、杜忻恬等人演唱，歡迎民眾帶媽媽來聽老歌是最對味，現場還有豆菜麵、棉花糖免費供應。

當天廟方也有交陪境的宮廟來逗熱鬧，有台南永華宮、南聖宮、南天府、廣濟雷音宮、官田復興宮的神明一起「留下來聽歌」。

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  • 明鄭諮議參軍陳永華創建的官田慈聖宮，至今有353年歷史。（記者楊金城攝）

    明鄭諮議參軍陳永華創建的官田慈聖宮，至今有353年歷史。（記者楊金城攝）

  • 官田慈聖宮主委陳俊銘（中）抱著的是353年歷史的開基神農大帝神像。（記者楊金城攝）

    官田慈聖宮主委陳俊銘（中）抱著的是353年歷史的開基神農大帝神像。（記者楊金城攝）

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