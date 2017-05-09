「互親就原諒」 FBI帥哥、吃屎哥擁吻臉書全是怒

2017-05-09 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「FBI帥哥」鄧佳華、「吃屎哥」游兆霖，昨天先後與國中生舌吻，並將過程PO上臉書，引起公憤，女方家長更是不滿對2人提告。今日鄧佳華與游兆霖在接受媒體訪問時擁吻對方，以此向社會大眾表示歉意。

《蘋果》今日透過臉書直播，訪問鄧佳華與游兆霖，鄧、游兩人一開始皆向大眾及女方家長表示歉意，隨後便跪在地上磕頭，游甚至怒甩自己巴掌，面對鏡頭直說「對不起、對不起、對不起…」。

鄧佳華與游兆霖之後也分別向網友們解釋事情的原委，他們說一開始是該國中少女想紅，所以才答應她的提議，沒想到引發軒然大波。有網友則在直播底下留言，要鄧、游兩人互親，才能得到社會大眾原諒，但兩人僅互相擁抱。

接著，鄧佳華面對鏡頭懺悔，下次遇到相同事情，「會先問她是不是成年了」，但依舊會幫忙對方「紅」。面對觀眾仍期待2人能接吻，鄧佳華則開出條件，如果直播破10萬就親，但當時直播人數僅1.1萬，鄧佳華與游兆霖還是親下去了，不少網友看完後則是直呼「超噁心！」、「反胃，我要吐了」、「我到底看了甚麼」、「暴牙哥跟吃屎哥怎不互餵吃屎」。