| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉共諜案 少將副指揮官謝嘉康10萬元交保 南檢證實：已傳訊陳星並帶回物證 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

「互親就原諒」 FBI帥哥、吃屎哥擁吻臉書全是怒

2017-05-09  21:15

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「FBI帥哥」鄧佳華、「吃屎哥」游兆霖，昨天先後與國中生舌吻，並將過程PO上臉書，引起公憤，女方家長更是不滿對2人提告。今日鄧佳華與游兆霖在接受媒體訪問時擁吻對方，以此向社會大眾表示歉意。

《蘋果》今日透過臉書直播，訪問鄧佳華與游兆霖，鄧、游兩人一開始皆向大眾及女方家長表示歉意，隨後便跪在地上磕頭，游甚至怒甩自己巴掌，面對鏡頭直說「對不起、對不起、對不起…」。

鄧佳華與游兆霖之後也分別向網友們解釋事情的原委，他們說一開始是該國中少女想紅，所以才答應她的提議，沒想到引發軒然大波。有網友則在直播底下留言，要鄧、游兩人互親，才能得到社會大眾原諒，但兩人僅互相擁抱。

接著，鄧佳華面對鏡頭懺悔，下次遇到相同事情，「會先問她是不是成年了」，但依舊會幫忙對方「紅」。面對觀眾仍期待2人能接吻，鄧佳華則開出條件，如果直播破10萬就親，但當時直播人數僅1.1萬，鄧佳華與游兆霖還是親下去了，不少網友看完後則是直呼「超噁心！」、「反胃，我要吐了」、「我到底看了甚麼」、「暴牙哥跟吃屎哥怎不互餵吃屎」。

廣告
  • 今日鄧佳華（左2）與游兆霖（左1）在接受媒體訪問時擁吻對方，以此向社會大眾表示歉意。（記者吳仁捷攝）

    今日鄧佳華（左2）與游兆霖（左1）在接受媒體訪問時擁吻對方，以此向社會大眾表示歉意。（記者吳仁捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吃屎哥 國中生 帥哥FBI鄧佳華 游兆霖 舌吻 鄧佳華
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：「互親就原諒」 FBI帥哥、吃屎哥擁吻臉書全是怒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.