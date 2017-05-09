剝削工讀生 屏科大商圈11店家開罰

2017-05-09 15:06

〔記者侯承旭／屏東報導〕國立屏東科技大學周邊部分店家遭踢爆，以低薪雇用工讀生，時薪甚至僅70元，屏東縣勞工處稽查後對11家無良雇主開罰。

屏科大學生於今年3月踢爆校園周邊許多店家違反勞基法，以低於法定基本工資每小時133元的待遇雇用工讀生，部分店家甚至每小時僅給付70至80元。

屏東縣勞工處與勞動部南區勞檢所，針對屏科大商圈展開勞動檢查，經比對資料後已對11家違反勞基法的商家開罰，主要以小吃店、連鎖茶飲居多，每家處罰2萬元。

這些違規店家主要是未達基本工資，或是假日工作未依規定加給工資。部分商家則未備置勞工工資清冊，或未依規定記載勞工出勤狀況。

屏東縣勞工處長林德輝指出，未達基本工資或假日未發加班費的店家，除了開罰外，還必須限期給付積欠工讀生的薪資，縣府會在3個月內複查，仍未改善者還會再罰，至於部分店家為了躲避稽查暫時歇業，則會持續查訪追蹤。