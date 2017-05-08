台灣月薪嬌妻 盼每月領42K

2017-05-08 18:28

〔記者吳柏緯／台北報導〕日劇月薪嬌妻在台引起熱潮，家庭主婦的家務勞動要怎麼計算薪資也引起不少人的興趣，根據YES123求職網調查，職業婦女認為，若家人或另一半能給付4萬1976元的月薪，將可以考慮轉當「全職媽媽」。

yes123今天公布「職場媽咪甘苦與人生規劃調查」，調查顯示有有高達9成2的職業婦女表示「壓力很大」，而且其中更有8成的人坦言，曾因為工作無法兼顧家庭而與家人爭吵，其中又以兒女教養問題為吵架的主因。

職業婦女每天事業家庭兩頭燒，想要兩邊兼顧並不容易。根據這份調查顯示，職業婦女替自己所扮演的角色打分，若以職場的工作表現，平均打了73.3分；相較下，家庭中的母親的角色，平均僅給自己54.9分。

進一步分析，有5成5的受訪者表示，家庭與事業帶來的壓力一樣大，其中更有2成2受訪者表示，在家庭與事業兩頭燒的情況下，已達到無法承受、接近崩潰的程度，再再顯示職業婦女難以兼顧家庭與工作的困境。

面對兩種壓力被壓的喘不過氣，高達7成1的職業婦女表示，曾經有動過改當全職媽媽的念頭。調查顯示，如果現在職業婦女要離開職場、重返家庭，考量機會成本後，期望老公或家人，能夠給付平均4萬1976元的月薪，才能安心的在家中當月薪嬌妻。若對比經常性薪資3萬9520元，大約要是高出6.2%。

對於即將到來的母親節願望，職業婦女對於家人的頭號願望為「老公加薪升職」，其次為「家人健康」、「小孩懂事聽話」與「有人分擔家務」。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，政府或企業，都應要從照顧員工全家人的角度出發，打造對女性更為友善的職場環境。他也建議其他家庭成員，在母親節送禮固然是件好事，但更重要的是，平時就應該幫媽媽分憂解勞、減輕媽媽的負擔，對媽媽而是無法用金錢衡量的禮物。