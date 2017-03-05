日本打油詩 台、日同樂以詩會友

創立已22年的台灣川柳會每個月吸引台、日詩友同樂、切磋詩藝。（記者鄭旭凱攝）

2017-03-05 19:07

〔記者鄭旭凱／台北報導〕創立已有22年的台灣川柳會今天吸引台灣和日本共16位同好，聚集台北國王飯店以詩會友，難得的是，與會詩友中有4人超過90歲，他們表示，寫詩讓他們腦筋不退化，身體也更健康。

川柳是日本詩的一種型式，類似打油詩，每首詩限定共3句，分別只有5、7、5個字，總共17個字。台灣川柳會每個月第一個週日聚會，今天是創會第272次聚會，開會前一個月即訂出3個詩文的主題，每個人每個主題寫一首，開會時不記名評選，大家再討論、切磋。

會後台、日詩友聚餐同樂，台灣人唱日本歌，日本人唱台灣歌，相當有趣。

台灣川柳會的成員從台灣到日本共有近90人，今天與會的除了13位台灣詩友外，也有來自日本新瀉的細井吉之輔及熊本的柴公也，台灣的詩友包括92歲的高薰、黃培根、91歲的李錦上及90歲的廖運藩。

詩友中最年輕的是34歲的原住民伊斯坦大．阿里曼，其餘還包括會長杜青春、陳清波、王明星、施信生、賴富子、陳瑞卿、德美榮子、山本幸男、迫田勝敏等。

86歲的陳清波年輕時在台大醫院放射部門服務，因為每位醫生都是受日本教育，他每天接觸到的都是日語，因而喜歡日本文學，到老都沒有改變，他表示，寫詩讓他更願意親近大自然，每次看到美麗的風景，腦海中就會浮現詩句，保證不會失智。

92歲的高薰表示，日治時代就讀台南第二高女時就很喜歡日本文學，至今數十年仍興致高昂；92歲的黃培根公賣局退休後開始寫日本詩，他還把自己的作品集結為「淡水暮色」一書出版，為自己的詩作留下見證。

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