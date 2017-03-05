插畫被批歧視「台灣國語」 Duncan這麼說...
2017-03-05 09:41
Duncan日前因上傳1張插畫圖，挨轟歧視台灣國語。（圖擷取自「Duncan」臉書粉專）
〔即時新聞／綜合報導〕知名插畫家Duncan日前因PO出1張疑似調侃「中年大嬸講台灣國語」的插畫，挨轟歧視弱勢。Duncan昨夜於臉書粉專發文回應，表示插畫中的主角是他的姑姑，只是想表達生活中真實發生的狀況，「我發這篇圖文並沒有帶著任何嘲諷或是歧視的心態，但是讓部分的觀者有這種感覺還是感到抱歉」。
Duncan在該幅插畫中，要一位中年大嬸唸「四十四隻石獅子」，結果她回「素俗素租俗蘇組」，不少人認為，插畫疑似歧視台灣國語腔，不過，也有人表示，僅開開玩笑，無傷大雅，讓兩派網友吵翻天。
Duncan在文中提到，每天發的圖文幾乎都是生活實例，有時是好笑的、有時是心情抒發，自己生活中接觸到的人，包括被畫的姑姑，對這種口音玩笑並不介意，「但是這畢竟只是我的生活圈，我並不知道生活圈外，會有人因此覺得受傷或是憤怒」。
Duncan表示，「對於這篇圖文或是任何我其他創作感到不舒服或是失望的網友，希望能在這裡解釋，我的創作並沒有嘲諷或是輕視的意圖」；他坦承，歧視確實存在於全世界，「但是不是在這張圖中，也更不是當初畫這張圖的出發點」；另外，他也澄清，有人批評他「歧視弱勢」，「但是台語在我心中並不是弱勢」；至於網友的批評與支持，他則表示感謝，並謹記在心。
Duncan臉書粉專全文：
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