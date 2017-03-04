COMEBUY勞資爭議資料 勞動局：還沒收到

2017-03-04 19:35

〔記者陳紜甄／台北報導〕COMEBUY勞資糾紛持續延燒！COMEBUY員工3日爆料，公司要求員工和第三方威顧集團簽訂承攬契約，就無須支付員工加班費，爆發COMEBUY勞資爭議。今為平息外界質疑，COMEBUY在官方臉書粉絲團表示，外界報導無中生有，相關資料與證據都會交給第三方與勞動局釐清。但北市勞動局表示，3日下班前，尚未收到COMEBUY相關資料。

COMEBUY員工昨舉辦記者會爆料，COMEBUY為了規避法令支付員工加班費，要求員工和第三方威顧集團簽訂承攬契約，員工加班後的超時工時，就轉包給威顧集團，COMEBUY因此就無須支付員工法定加班費。

爭議爆發當日，COMEBUY昨在官方臉書粉絲團發布聲明表示，報導與事實不符，公司已委請第三方公正單位釐清判斷。並說，一例一休上路初期，對法令不夠瞭解，但已加強對加盟主及店長法令宣導與輔導，如過程有任何疏失，會虛心檢討並承諾改善。但網友依舊不領情，紛紛留言表示，拒喝抵制。

為平息紛爭，今COMEBUY又發布聲明表示，「內部調查结果，我們沒有任何一家直營店及加盟店有給威顧公司做外派承攬，外界報導絕對無中生有，與事實不符。我們的資料和證據都會交給公正第三方及勞動局來釐清。」

勞動局表示，截至昨日下班前，尚未收到COMEBUY資料與證據。目前僅收到4名員工申請調解，調解書上的對照人為長沂公司（COMEBUY）。因此勞動局發函通知長沂公司；長沂公司回覆表示，4名員工並非他們的員工。未來勞動局會再釐清員工的雇用關係，並啟動勞動檢查。