清明連假》離島加班機明開放訂位 金澎再增24架次

2017-03-02 11:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕民航局今天指出，清明連假國內離島管制航線規劃澎湖及金門航線加班機計24架次，民眾可於3月3日上午8點起進行電話訂位及網路訂位、購票。

民航局表示，目前3月31及4月1日台灣往澎湖、4月1日台灣往金門及4月4日澎湖、金門往台灣的定位需求高，因此協調航空公司增開澎湖航線20架次、提供1722個座位數，金門航線4架次（含放大機型）、提供456個座位數；至於馬祖航線則仍有空位，民眾仍可透過航空公司訂位。

民航局也表示，自前年開始實施在3天以上連續假期在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，有效降低旅客訂位位搭乘的比例，因此今年清明連續假期將比照實施，在尖峰時段3月31日至4月2日台灣出發至離島方向，以及4月3日至4月5日離島出發回台灣方向之機票，加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

民航局提醒，訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，以確保自身權益，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。