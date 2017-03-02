| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪11分、4助攻 籃網暫領先國王
 首頁 > 生活

清明連假》離島加班機明開放訂位 金澎再增24架次

2017-03-02  11:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕民航局今天指出，清明連假國內離島管制航線規劃澎湖及金門航線加班機計24架次，民眾可於3月3日上午8點起進行電話訂位及網路訂位、購票。

民航局表示，目前3月31及4月1日台灣往澎湖、4月1日台灣往金門及4月4日澎湖、金門往台灣的定位需求高，因此協調航空公司增開澎湖航線20架次、提供1722個座位數，金門航線4架次（含放大機型）、提供456個座位數；至於馬祖航線則仍有空位，民眾仍可透過航空公司訂位。

民航局也表示，自前年開始實施在3天以上連續假期在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，有效降低旅客訂位位搭乘的比例，因此今年清明連續假期將比照實施，在尖峰時段3月31日至4月2日台灣出發至離島方向，以及4月3日至4月5日離島出發回台灣方向之機票，加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

民航局提醒，訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，以確保自身權益，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

廣告
  • 因應清明連假，明天起，離島加班機開放訂位。圖為金門機場。（資料照，記者吳正庭攝）

    因應清明連假，明天起，離島加班機開放訂位。圖為金門機場。（資料照，記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 清明連假 離島加班機
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：清明連假》離島加班機明開放訂位 金澎再增24架次


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.