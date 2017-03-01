老屋新生命 新營日式宅變身藝文空間
2017-03-01 15:00
新營日治時期營造商本田三一宅列歷史建物修復後，化身茶藝、藝文展演空間，開放民眾利用。（記者王涵平攝）
［記者王涵平／台南報導］新營日治時期營造商本田三一宅列歷史建物修復後，化身茶藝、藝文展演空間，開放民眾利用。
南市文化局表示，2次戰後，日本營造商本田三一宅邸由國民政府接收繼續使用，曾做為台南縣政府職務宿舍，99年5月公告登錄為歷史建築，縣市合併後完成修復，也是新營區首件修復再利用的歷史建築。
「三一宅 藝空間」今日開幕揭牌，國策顧問黃崑虎等各界人士出席，南市文化局副局長周雅菁表示，未來期盼以推廣藝文的方式持續活化歷史建築，建構三一宅成為新營區文化觀光景點，帶動周邊旅遊發展。
三一宅經營管理負責人陳秀從表示，將以「博物館方式經營老宅空間」為理念，推廣台灣茶文化與日本茶道等，讓民眾在優美的日式建築及庭園中品茗休憩，感受雅致寧靜的氛圍。
文化局指出，「三一宅 藝空間」規劃將迴廊及居室牆面作為微型藝廊，讓作品融入空間自然呈現，將邀請大新營區藝文人才及團隊辦理文化講座、藝文演出及導覽巡禮等，讓在地藝文發展扎根。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 冷氣團今晚南下 週五清晨低溫下探10度
- 全國首座燈塔文物館 基隆揭幕
- 垃圾分類資源回收量大 斗六提前半小時收垃圾
- 疾病》兒童別大意 初春是病毒性腸胃炎好發季節
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 中職》日本解決不了的王柏融 國內有2大超級剋星
- 避談張靜 林峯正：個人發言、自我負責
- 水源不足 小烏來瀑布縮水
- SBL季後賽》低種子逆襲 璞園衝擊勇士
- 軟銀老友見證 陽耀勳變好「野」人
- 內鬨！司機怨公司政策 Uber執行長爆粗口、甩門
- 機捷明正式通車 試乘破120萬人次
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌有多威？ 這些數據讓你知
- 經典賽》荷蘭3大將 赴南韓會師
- 剝皮酒店教父犯448件詐欺罪 判8年定讞卻不必關
- 涉詐領4萬元 檢廉約談勞動部科長
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 怪力婦人襲擊高鐵列車長 3名男乘客也擋不住
- 自由廣場》228與性別
- 「放假都說去打工」女兒失蹤才知她說謊
- 自由廣場》「228紀念蔣總統」的沉思
- 副總統不再只是無聲備位 陳建仁背負3大任務
- MLB》小將林子偉熱身賽再登場 1打數遭三振
- 台日對抗賽》17安轟垮日本 收視率出來了！
- 中山大學蔣介石銅像 今晨再被潑漆
- 母患重病遲不嫁富商？林志玲：無稽之談
- 高職生嗆教官還這樣做 被判義務勞動80小時
- 胃出血受困「黑山」桃園登山客受困南橫山區
- 黃大煒灌醉吳建豪 站台獻聲
- 中職隊比台灣隊強? 鄭凱文高EQ接招
- 啦啦隊較「靓」 台灣8打12
- 家禽場圍網補助核定 最多十萬
- 少主被起除 三星宣布廢除未來戰略室
- 遼寧GDP暴跌23% 凸顯中國數據嚴重造假
- 印尼華僑開「龍虎鬥」賭場 一群華僑聚賭遭逮
- 【洛杉磯傳真】王丹／那些風花雪月的夢
- 台南麻豆毒鴛鴦嗆警 被查出槍毒當場GG
- 民宿開業千日 芹甫搞這招慶祝
- 北斗郡守官舍活化 變身彰縣228紀念館
- 祖父目睹二二八鎮壓 紐國客來台追思
- 二二八拚轉型正義 原民不缺席
- 《追思228》追求正義 吳澤成：不能只做一半
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老屋新生命 新營日式宅變身藝文空間
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分