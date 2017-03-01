| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

頭份衛所醫師下鄉話家常 收集社區關心議題

2017-03-01  12:35

［記者許展溢／苗栗報導］頭份民眾在家過世，家屬要向衛生所申請行政相驗、開立死亡證明書，卻沒有一位醫師能幫上忙，頭份市衛生所自前年底醫師出缺超過1年，影響許多鄉親權益，今年1月底終於有一位醫師陳俊宇來報到，今天開始展開「社區行聊」計畫，到各里與鄉親話家常，了解他們的需求，給予協助。

頭份市人口總數至去年底約有10萬3千多人，其中15至54歲最多，65歲以上則有1萬多人。頭份衛生所主任黃淑華說，頭份目前已屬高齡化區域，許多長輩只能待在家，這次主動出擊規劃「社區行聊」活動，讓陳俊宇走入社區，聽聽老人家的心裡話。

黃淑華表示，自從醫師出缺後，所內門診、往生者的行政相驗等，都無法提供優質服務。

陳俊宇說，頭份一年約有7百多位往生者，其中在家中自然死亡，或因高齡猝死的占大多數，但因所內一直沒有醫生，影響許多鄉親權益。

黃淑華指出，藉此積極營造社區關懷，與醫師一起提供走動式服務，讓民眾對所內醫師能有更多認同。

黃淑華說，這次下鄉走動式服務，是苗縣首創，初期預計前往頭份10個里，每月每里安排1至2次，提供健康、藥物諮詢及量血壓等，同時也會做問卷調查，了解大部人的需求。

黃淑華強調，盼透過此規劃，傳遞正確資訊給鄉親，並收集地方較關心的健康議題。

陳俊宇建議民眾，如有任何疑問，也都歡迎到衛生所詢問，多加利用所內提供的基層保健服務。

廣告
  • 頭份衛生所醫師陳俊宇下鄉與民眾互動。（記者許展溢攝）

    頭份衛生所醫師陳俊宇下鄉與民眾互動。（記者許展溢攝）

  • 民眾向頭份衛生所醫師陳俊宇詢問醫療相關問題。（記者許展溢攝）

    民眾向頭份衛生所醫師陳俊宇詢問醫療相關問題。（記者許展溢攝）

  • 陳俊宇說，如有任何疑問，都歡迎民眾到衛生所詢問。（記者許展溢攝）

    陳俊宇說，如有任何疑問，都歡迎民眾到衛生所詢問。（記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 衛生所 走動式服務 頭份市衛生所
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：頭份衛所醫師下鄉話家常 收集社區關心議題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.