頭份衛所醫師下鄉話家常 收集社區關心議題

2017-03-01 12:35

［記者許展溢／苗栗報導］頭份民眾在家過世，家屬要向衛生所申請行政相驗、開立死亡證明書，卻沒有一位醫師能幫上忙，頭份市衛生所自前年底醫師出缺超過1年，影響許多鄉親權益，今年1月底終於有一位醫師陳俊宇來報到，今天開始展開「社區行聊」計畫，到各里與鄉親話家常，了解他們的需求，給予協助。

頭份市人口總數至去年底約有10萬3千多人，其中15至54歲最多，65歲以上則有1萬多人。頭份衛生所主任黃淑華說，頭份目前已屬高齡化區域，許多長輩只能待在家，這次主動出擊規劃「社區行聊」活動，讓陳俊宇走入社區，聽聽老人家的心裡話。

黃淑華表示，自從醫師出缺後，所內門診、往生者的行政相驗等，都無法提供優質服務。

陳俊宇說，頭份一年約有7百多位往生者，其中在家中自然死亡，或因高齡猝死的占大多數，但因所內一直沒有醫生，影響許多鄉親權益。

黃淑華指出，藉此積極營造社區關懷，與醫師一起提供走動式服務，讓民眾對所內醫師能有更多認同。

黃淑華說，這次下鄉走動式服務，是苗縣首創，初期預計前往頭份10個里，每月每里安排1至2次，提供健康、藥物諮詢及量血壓等，同時也會做問卷調查，了解大部人的需求。

黃淑華強調，盼透過此規劃，傳遞正確資訊給鄉親，並收集地方較關心的健康議題。

陳俊宇建議民眾，如有任何疑問，也都歡迎到衛生所詢問，多加利用所內提供的基層保健服務。