4處自來水驗出含鋁超標！供水人口逾8萬人

環保署去年檢驗全台自來水水質，竟有3處淨水場、1處配水點被驗出鋁含量超標；自來水公司則表示，超標只是偶發狀況，民眾不用太過擔心。（資料照，記者黃建豪攝）

2017-02-28 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕環保署去年檢驗全台自來水水質，竟有3處淨水場、1處配水點被驗出鋁含量超標，包括基隆中幅、新北市石碇、新竹關西淨水場及關西配水點，供水人口超過8萬人；自來水公司則表示，超標只是偶發狀況，民眾不用太過擔心。

《蘋果》報導，環保署委託中環科技公司檢驗全台362處自來水供水系統，其中重金屬鋁項目，有4處超標，石碇淨水場鋁含量高達0.458ppm（毫克／公升）；中幅淨水場0.314ppm，且連續兩年超標；關西淨水場及配水點皆超標，分別為0.347、0.329ppm，都超過0.3ppm的鋁含量標準。

環管處︰已對上述淨水場開罰 目前都已改善完畢

環保署環管處處長袁紹英表示，自來水公司會在水質混濁時會添加鋁混凝劑使雜質沉澱，檢驗超標應該是暴雨過後、濁度較高的偶發事件，已依法對上述淨水場開罰6萬元並限期改善，目前都已改善完畢。

台灣自來水公司發言人武經文也表示，檢驗超標是偶發狀況，民眾不用太過擔心，未來會檢討各淨水場管控。