4處自來水驗出含鋁超標！供水人口逾8萬人
2017-02-28 22:45
環保署去年檢驗全台自來水水質，竟有3處淨水場、1處配水點被驗出鋁含量超標；自來水公司則表示，超標只是偶發狀況，民眾不用太過擔心。（資料照，記者黃建豪攝）
〔即時新聞／綜合報導〕環保署去年檢驗全台自來水水質，竟有3處淨水場、1處配水點被驗出鋁含量超標，包括基隆中幅、新北市石碇、新竹關西淨水場及關西配水點，供水人口超過8萬人；自來水公司則表示，超標只是偶發狀況，民眾不用太過擔心。
《蘋果》報導，環保署委託中環科技公司檢驗全台362處自來水供水系統，其中重金屬鋁項目，有4處超標，石碇淨水場鋁含量高達0.458ppm（毫克／公升）；中幅淨水場0.314ppm，且連續兩年超標；關西淨水場及配水點皆超標，分別為0.347、0.329ppm，都超過0.3ppm的鋁含量標準。
環管處︰已對上述淨水場開罰 目前都已改善完畢
環保署環管處處長袁紹英表示，自來水公司會在水質混濁時會添加鋁混凝劑使雜質沉澱，檢驗超標應該是暴雨過後、濁度較高的偶發事件，已依法對上述淨水場開罰6萬元並限期改善，目前都已改善完畢。
台灣自來水公司發言人武經文也表示，檢驗超標是偶發狀況，民眾不用太過擔心，未來會檢討各淨水場管控。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 台中與日本下呂溫泉締結姐妹湯 韓見證跨國行銷
- 「寶寶」心裡苦但寶寶不說！ 旅美貓熊返中國 網友：圓仔不用回去？
- 台東「小富二代」揪團行善 今辦義賣會
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 台日對抗賽Live》打擊群大爆發 中職聯隊3分勝日本
- 吃定中風婦 復健師盜領近百萬存款
- 王軍凱豪撒70萬 全家出遊賺親情
- 中市今晚再傳一氧化碳中毒事件 8人送醫
- 五二○就職週年 蔡將再論述兩岸政策
- 《奧斯卡最佳外語片》 禁穆令助攻 「新居風暴」打臉川普奪獎
- 張藝謀10歲女兒曝光 「圓眼+超V臉」長大不得了
- 打上百針求孕 林益如挺6月肚
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 指甲縫泥土提醒遭強暴 林依晨：覺得自己很不堪
- 台日對抗賽》中職打線大爆發 洪總賽後這麼說
- 人正真好！裴勇俊嫩妻圍裙照美出新高度
- 分手不是因王心凌媽反對？ 雙方友人一致說是...
- 川普將提預算案 增國防支出540億美元
- 賓士貪圖方便行駛路肩 下一 秒就吃癟
- 〈常備食材〉愛的高湯 美味傳承
- 邵雨薇不怕有洋蔥 傲秀天生好刀工
- 銅像遭鋸 輔大：不容許非法破壞校內公物
- 小飛機墜毀加州民宅區 至少4死2傷、數人失聯
- NBA》魔獸暴力掛框被趕出場 竟對女球迷做這件事（影音）
- 超羨慕！ 休傑克曼的親筆簽名長這樣...
- 蔣友柏曾稱「建中正紀念堂不對」 鄉民狂推：打爆萬安
- 〈職場萬花筒〉我的面試經驗談
- 日月潭仍缺水 六蛙浮出水面
- 28歲人生勝利組 黃曉明甜擁Baby慶生
- 大醫院掛號一位難求？ 轉診新制明上路免排隊
- 筌聖軟禁移工14年 影帝痛批：被雷打到秀逗了嗎
- 正妹機車失竊2個月 實習警員眼尖幫找回
- 日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打（影音）
- 實現性別平權 荷蘭明年起將女性納為徵兵對象
- 高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單
- 網紅女模家暴被酸活該 高分貝怒嗆「以後的路還長」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MND offers rewards for information about drugs
- （台中）烘焙坊老闆父開店 被爆私劃車格
- 效法川普防偷渡 匈牙利也要蓋「高科技」圍牆！
- 危險路口設號誌 議員建議參考大數據
- 男子玩火釀氣爆 家人急奔逃
- 德國1男子闖難民營 持刀挾持孕婦
- 金鋼狼接受度超廣！品嚐臭豆腐狂讚「它」更美味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：4處自來水驗出含鋁超標！供水人口逾8萬人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分