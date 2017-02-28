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雲林228馬拉松 2600人為和平自由而跑

2017-02-28  18:09

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南他里霧常跑協會今天舉辦228馬拉松路跑活動，共有來自全國2600位熱愛路跑者參賽，他里霧常跑協會會長林本旺說，228馬拉松今年第2屆，選在今天辦是希望大家為自由、和平而跑。

228馬拉松路跑活動分全馬、半馬、10公里、5公里組，今天早在斗南田徑場起跑，2600多位跑者中有2隻小狗戴著參賽名牌特別吸引目光，牠是分別是9歲的「黃檸檬」及10個月的「黃饅頭」，其中檸檬今天是牠101場馬拉松賽，鰻頭則是初馬。

檸檬的主人黃献文也是馬拉松愛好者，10多年來參加過超過百場馬拉松，喜歡動物收容多隻流浪狗，檸檬與鰻頭也都是流浪狗，練習時帶著牠們一起跑，擔心外出參賽沒人照顧，帶著牠們一起參加。

黃献文說，檸檬10個月大時即跟著跑全馬，上個月才在高雄參加「百馬」，今天是第101場，牠個性溫馴，參賽全程不亂跑、不亂吠，完賽後許多參賽者爭相與牠合影。

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  • 228馬拉松路跑活動參賽者黃献文帶著愛犬一起參加，其中黃檸檬已參加第101場馬拉松，另一隻黑狗黃饅頭則是初馬。（記者黃淑莉攝）

    228馬拉松路跑活動參賽者黃献文帶著愛犬一起參加，其中黃檸檬已參加第101場馬拉松，另一隻黑狗黃饅頭則是初馬。（記者黃淑莉攝）

  • 今天是第101場馬拉松比賽檸檬是活動現場超人氣跑者。（記者黃淑莉攝）

    今天是第101場馬拉松比賽檸檬是活動現場超人氣跑者。（記者黃淑莉攝）

  • 雲林228馬拉松路跑活動有2600多人參加。（他里霧常跑協會提供）

    雲林228馬拉松路跑活動有2600多人參加。（他里霧常跑協會提供）

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