雲林228馬拉松 2600人為和平自由而跑

2017-02-28 18:09

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南他里霧常跑協會今天舉辦228馬拉松路跑活動，共有來自全國2600位熱愛路跑者參賽，他里霧常跑協會會長林本旺說，228馬拉松今年第2屆，選在今天辦是希望大家為自由、和平而跑。

228馬拉松路跑活動分全馬、半馬、10公里、5公里組，今天早在斗南田徑場起跑，2600多位跑者中有2隻小狗戴著參賽名牌特別吸引目光，牠是分別是9歲的「黃檸檬」及10個月的「黃饅頭」，其中檸檬今天是牠101場馬拉松賽，鰻頭則是初馬。

檸檬的主人黃献文也是馬拉松愛好者，10多年來參加過超過百場馬拉松，喜歡動物收容多隻流浪狗，檸檬與鰻頭也都是流浪狗，練習時帶著牠們一起跑，擔心外出參賽沒人照顧，帶著牠們一起參加。

黃献文說，檸檬10個月大時即跟著跑全馬，上個月才在高雄參加「百馬」，今天是第101場，牠個性溫馴，參賽全程不亂跑、不亂吠，完賽後許多參賽者爭相與牠合影。