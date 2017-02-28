| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

什麼是好市多必買？網友最想吃「它」

網友發問「請問什麼是好市多必買」？（資料照，記者葉冠妤攝）

2017-02-28  06:58

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）相當受到台灣人歡迎，有網友在臉書發問，「什麼是好市多必買物品」，吸引大批網友留言討論，除了衛生紙、沙拉、烤雞...，「草莓千層蛋糕」異軍突起，討論度超夯。

網友在臉書「爆廢公社」發問，「請問什麼是好市多必買」，還附了一張冰櫃裡擺滿草莓千層蛋糕的照片，吸引許多網友分享經驗。網友舉出包括烤雞、披薩、沙拉、蛤蜊濃湯、牛肉捲、紅龍雞塊等美食；衛生紙、尿布、CK內褲等生活用品也有很多人推薦，還有人大推「保險套俗又大碗！」

原PO的草莓千層蛋糕照片異軍突起，還分享各種角度拍的草莓千層蛋糕照，有網友說「這我可以一個人吃掉一盒」，「草莓那個看起來好好吃~」，也有網友發問「草莓千層蛋糕哪間有賣？新莊店沒有啊...」「新莊有喔只是通常是秒殺還排隊」...。而此篇po文讓許多網友都說「這樓必須追下去」！

廣告
  • 網友分享逛好市多的戰利品。（圖取自爆廢公社）

    網友分享逛好市多的戰利品。（圖取自爆廢公社）

  • 這款「草莓千層蛋糕」討論度超高。（圖取自爆廢公社）

    這款「草莓千層蛋糕」討論度超高。（圖取自爆廢公社）

  • 網友分享好市多「草莓千層蛋糕」近照。（圖取自爆廢公社）

    網友分享好市多「草莓千層蛋糕」近照。（圖取自爆廢公社）

  • 網友分享好市多「草莓千層蛋糕」現場照。（圖取自爆廢公社）

    網友分享好市多「草莓千層蛋糕」現場照。（圖取自爆廢公社）

  • 網友分享好市多「草莓千層蛋糕」現場照。（圖取自爆廢公社）

    網友分享好市多「草莓千層蛋糕」現場照。（圖取自爆廢公社）

  • 網友分享好市多「草莓千層蛋糕」照片。（圖取自爆廢公社）

    網友分享好市多「草莓千層蛋糕」照片。（圖取自爆廢公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 好市多 爆廢公社
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：什麼是好市多必買？網友最想吃「它」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.