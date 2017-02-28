什麼是好市多必買？網友最想吃「它」
2017-02-28 06:58
網友發問「請問什麼是好市多必買」？（資料照，記者葉冠妤攝）
〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）相當受到台灣人歡迎，有網友在臉書發問，「什麼是好市多必買物品」，吸引大批網友留言討論，除了衛生紙、沙拉、烤雞...，「草莓千層蛋糕」異軍突起，討論度超夯。
網友在臉書「爆廢公社」發問，「請問什麼是好市多必買」，還附了一張冰櫃裡擺滿草莓千層蛋糕的照片，吸引許多網友分享經驗。網友舉出包括烤雞、披薩、沙拉、蛤蜊濃湯、牛肉捲、紅龍雞塊等美食；衛生紙、尿布、CK內褲等生活用品也有很多人推薦，還有人大推「保險套俗又大碗！」
原PO的草莓千層蛋糕照片異軍突起，還分享各種角度拍的草莓千層蛋糕照，有網友說「這我可以一個人吃掉一盒」，「草莓那個看起來好好吃~」，也有網友發問「草莓千層蛋糕哪間有賣？新莊店沒有啊...」「新莊有喔只是通常是秒殺還排隊」...。而此篇po文讓許多網友都說「這樓必須追下去」！
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