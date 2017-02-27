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全台不到百隻 草鴞誤食鼠藥、遭鳥繩纏死

2017-02-27  15:44

〔記者黃旭磊／高雄報導〕全台不到百隻，保育類草鴞先前於高雄旗山誤食鼠藥死亡，近3個月又被發現遭農田驅鳥繩纏住導致餓死，已發現2起個案。

高雄市野鳥學會今天（27日）表示，理事長林世忠於本月9日，在Line群組看到農友張貼水田草鴞照，直覺不妙，寫下「小命休矣」訊息，隔天驅車前往台南大內，見草鴞躺臥於巴拉草叢，右翅膀被驅鳥繩纏住，與高、低草糾結無法分開。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，驅鳥繩長度有309公分，將鳥屍帶回高雄市動保處解剖量測，體重只有260公克，對照正常公鳥體重400公克，顯示這隻草鴞從2月3日中繩被農友發現到10日被找到，超過一週未進食，可能是餓死。

草鴞為瀕危保育類動物，全台數量不到百隻，鳥會成員於去年11月在旗山被發現草鴞遭滅鼠藥毒死，原因為成鳥一晚可吃1～2隻老鼠，撫育幼雛期間一晚可以捕捉6～12隻老鼠，防治鼠害竟成致死原因。

當地農民表示，施行自然農法，不用農藥、化肥和除草劑，為防鳥害布上驅鳥繩，相較於農友用鳥網或毒藥防治野鳥已算友善，卻還是造成草鴞死亡。

鳥會建議農民以「粗繩」替代「細尼龍繩或棉繩」，或讓彩帶飄揚便於避開陷阱。

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  • 草鴞遭驅鳥繩纏住。（高雄鳥會提供）（記者黃旭磊攝）

    草鴞遭驅鳥繩纏住。（高雄鳥會提供）（記者黃旭磊攝）

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