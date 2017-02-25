水產品乾不乾淨？食藥署要查了

2017-02-25 14:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多人愛吃水產品，但吃得乾淨嗎？食品藥物管理署啟動「106年水產食品業HACCP稽查專案計畫」，將針對水產品製造、生產工廠做稽查，確保食品安全。

食藥署表示，稽查重點包含食品安全管制系統準則（HACCP）、食品良好衛生規範準則（GHP）符合性、食品業者登錄、食品追溯追蹤系統及一級品管落實情形等，並加強抽驗動物用藥殘留、過氧化氫及硼砂。

食藥署表示，GHP與HACCP不符合規定，經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食品安全衛生管理法規定；動物用藥殘留超過安全容許量者，前二項違規案件皆可處六萬元以上、兩億元以下罰鍰；食品添加物使用不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，業涉違反食安法第18條規定，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。