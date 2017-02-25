| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

水產品乾不乾淨？食藥署要查了

2017-02-25  14:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多人愛吃水產品，但吃得乾淨嗎？食品藥物管理署啟動「106年水產食品業HACCP稽查專案計畫」，將針對水產品製造、生產工廠做稽查，確保食品安全。

食藥署表示，稽查重點包含食品安全管制系統準則（HACCP）、食品良好衛生規範準則（GHP）符合性、食品業者登錄、食品追溯追蹤系統及一級品管落實情形等，並加強抽驗動物用藥殘留、過氧化氫及硼砂。

食藥署表示，GHP與HACCP不符合規定，經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食品安全衛生管理法規定；動物用藥殘留超過安全容許量者，前二項違規案件皆可處六萬元以上、兩億元以下罰鍰；食品添加物使用不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，業涉違反食安法第18條規定，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

廣告
  • 食品藥物管理署啟動「106年水產食品業HACCP稽查專案計畫」，將針對水產品製造、生產工廠做稽查，確保食品安全。示意圖，圖與新聞無關。（南市農業局提供）

    食品藥物管理署啟動「106年水產食品業HACCP稽查專案計畫」，將針對水產品製造、生產工廠做稽查，確保食品安全。示意圖，圖與新聞無關。（南市農業局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 水產品 食藥署
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：水產品乾不乾淨？食藥署要查了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.