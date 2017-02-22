牛樟芝產品大稽查 長庚生技爆違規
2017-02-22 10:33
食藥署查獲原料來源未核備的牛樟芝產品。（食藥署提供）
〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署、16縣市衛生局聯合稽查牛樟芝製造業者，結果發現長庚生技在內的兩家業者違規，向牛樟菇純液、牛樟菇菁醇軟膠囊等產品原料來源未核備。
這次共有63家業者被稽查，只有兩家業者、共8件產品使用的牛樟芝原料沒核備。另外，還有51件商品的外包裝標示不合規定。
長庚生技違規產品包括「牛樟菇純液」、「寶島牛樟菇膠囊」、「牛樟菇菁醇軟膠囊」。耶和華以勒生技公司的違規產品包括「傳奇精銳560」、「法拉傳奇300」、「羅以傳奇120」、「羅以傳奇膠囊」、「傳奇尼西牛樟芝膠囊」。
根據「牛樟芝食品管理及標示規定」，食品使用到牛樟芝原料時，業者要加工和製造過程、90天餵食毒性試驗報告等證明文件，並通過備查。
食藥署科長呂昀儒指出，牛樟芝是台灣特有真菌，長期應用在養生保健，國內有研究，在高劑量使用牛樟芝下，恐有毒性和導致細胞病變的安全疑慮。
食藥署人員說，用未經備查的牛樟芝原料製造食品，可依食安法處六萬元到兩億元罰款，商品也需沒入銷毀。另外，針對商品外包裝標示不合格如標示未完全或標示錯誤，可處3萬元到4百萬元罰款。
食藥署查獲原料來源未核備的牛樟芝產品。（食藥署提供）
食藥署查獲原料來源未核備的牛樟芝產品。（食藥署提供）
食藥署查獲原料來源未核備的牛樟芝產品。（食藥署提供）
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