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搖頭丸混酒會更HIGH？食藥署：當心猝死

2017-02-24  15:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕土豪哥等人在W飯店開毒趴，郭姓小模吸毒又喝酒猝死；食品藥物管理署今天提醒，許多人以為搖頭丸混著酒喝下去，情緒會更HIGH，但這可能會造成器官衰竭，甚至猝死。

搖頭丸（MDMA）列管為第二級毒品與第二級管制藥品，屬中樞神經興奮劑，會促進人體多巴胺（Dopamine）的分泌，使用後，會產生暫時性情緒亢奮、多話、精力旺盛現象，同時伴隨食慾不振、噁心、盜汗、失眠等症狀。

長期使用會造成腦部受損、注意力變差、憂鬱、焦慮、幻覺，亦會影響人體調節體溫的能力，造成體溫過高，引起肝、腎、心臟等器官衰竭，甚至死亡。

另外，酒類內含有乙醇，其會抑制中樞神經，使人判斷力下降、噁心、嘔吐、步態不穩、複視等。

食藥署提醒您，毒品合併酒精或其他藥物使用，易增加其危害性，對人體健康影響甚鉅。

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  • 食品藥物管理署今天提醒，許多人以為搖頭丸混著酒喝下去，情緒會更HIGH，但這可能會造成器官衰竭，甚至猝死。示意圖，圖與新聞無關。（記者張瑞楨翻攝）

    食品藥物管理署今天提醒，許多人以為搖頭丸混著酒喝下去，情緒會更HIGH，但這可能會造成器官衰竭，甚至猝死。示意圖，圖與新聞無關。（記者張瑞楨翻攝）

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