今明仍濕冷 彭啟明：連假後兩日天氣回穩

今明兩天北台灣仍濕冷，民眾出門記得攜帶雨具。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-25 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕228連假首日天氣持續受到冷氣團及水器移入影響，北部依然是濕冷天氣，氣象達人彭啟明表示，這種天氣型態將持續到週日，週一過後天氣較為穩地，降雨減少氣溫回升。

氣象達人彭啟明在臉書表示，這波冷空氣今天仍持續影響北台灣，加上有一道水氣帶沿著華南連接到台中以北，所以今天台中以北及宜蘭花蓮仍有降雨情況，南部天氣則相對穩定，有些地方甚至還可以看到陽光露臉，這樣的天氣型態將持續到週日過後；連假後兩天（27日、28日）水氣減少，除偶爾有短暫回波移入降雨外，北台灣天氣略為回穩，氣溫也逐漸緩升。

彭啟明建議民眾若有外遊計畫，可多往雲林以南及台東安排，整日有雨的情況也較低，溫度上也較為舒適，而在北台灣戶外行程需要準備雨具並擬定雨備方案。