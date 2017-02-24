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新竹公園櫻花樹下野餐活動 因雨延期

2017-02-24  17:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府城銷處今天表示，因天候因素影響，考量民眾參觀安全，原訂明天、25日在新竹公園舉行的「2017新竹市賞花季─春賞樂櫻」賞櫻野餐活動將取消並擇期辦理，時間會再宣布，但民眾仍可在假期中前往賞櫻，今年更首度可在夜晚賞夜櫻，感受不一樣的櫻姿。

此外，新竹市活力風城盃全國社區少棒錦標賽25日開幕及比賽也將延期，因連續兩天的雨勢影響，比賽球場含水量飽和量過高，經教練與裁判會勘球場現況，因積水過於嚴重，內、外野土壤含水飽和度過高，考量小球員打球安全，將延期舉辦，賽事會另外通知。

市府城銷處表示，新竹公園內櫻花目前約開5成，因接下來的4天連假天氣不穩定，因此野餐賞櫻活動將延期舉行，但連假期間民眾仍可視天候狀況賞櫻，提醒民眾攜帶雨具，注意保暖。也可留意臉書粉絲專頁「新竹市賞花季」，且賞花可多搭乘大眾運輸前往。

另3月4日（週六）十八尖山「慢跑在林間活動」仍維持原訂時間舉行，歡迎市民來賞花及參與活動。

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  • 因雨勢及考量安全，新竹市新竹公園原訂25日的櫻花樹下野餐活動延期，但民眾仍可在連假期間來賞花。（記者洪美秀攝）

    因雨勢及考量安全，新竹市新竹公園原訂25日的櫻花樹下野餐活動延期，但民眾仍可在連假期間來賞花。（記者洪美秀攝）

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