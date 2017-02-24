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健保署公布就醫次數 他1年看病503次「奪冠」

健保署公布最新統計，去年就醫次數最多的是一名31歲男子，去年就醫達503次。圖中人物與本新聞無關。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-02-24  08:14

〔即時新聞／綜合報導〕健保署表示，為避免浪費醫療資源，從2013年起鎖定前一年就醫超過90次的患者進行了解與輔導。健保署公布最新統計，去年就醫次數最多的是一名31歲男子，1年就醫達503次。

《蘋果日報》報導，健保署公布最新資料顯示，去年高雄一名31歲男子，因車禍、慢性鼻過敏等狀況，共跑了26家醫療院所，就醫達503次。健保署專門委員林寶鳳表示，會追蹤高看診次數的民眾，並進行輔導，經輔導後約有6成會減少就醫次數。林說，多次就醫以慢性病為主，其次是過敏問題。

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