春天養肝季 中醫推薦這樣做
玫瑰花枸杞茶所需藥材。（記者許展溢攝）
〔記者許展溢／苗栗報導〕俗話說，「肝好，一切都好；肝不好，未老先倒」，中醫理論裡，春天是最適合養肝的季節。頭份市為恭紀念醫院中醫部主任杜旻峰說，春天萬物蓬發，樹葉開始枝長，陽氣正發生，天氣漸暖，建議民眾能順此特點調理，讓肝舒暢，擺脫疲倦感。
杜旻峰表示，春天養肝源自人的五臟肝、心、脾、肺及腎，跟中醫五行木、火、土、金及水，又等同於春、夏、長夏、秋及冬。肝在五臟之中屬木，與春季相對應，因此肝與春氣相通，正是養肝最佳時節。
「木氣愛好舒展、放鬆，春季保養因順應木氣而為」，杜旻峰說，身體一旦被不斷壓抑，便會累積「鬱氣」，嚴重會讓肝發火，旺盛下，易心情不好、發怒、胸口悶，甚至煩躁，還會導致脅肋脹痛不舒服，相當傷肝。
杜旻峰進一步強調，經絡循行理論，晚上11點至凌晨3點，是肝、膽修復時間，如錯失睡眠機會，體內無法充分修復，即使事後再補睡超過12個小時或更久都還是會感到疲倦。
杜旻峰說，肝不好，眼睛也易乾澀、嘴巴易苦、乾，失眠或夢多。
杜旻峰推薦以下適合大、小朋友，春天飲用也平和茶飲，可以滋養肝血、補氣也解疲勞，民眾只要到中藥材購買藥材，以水煮開或沖泡都可，但如發炎、感冒、發燒時，就不宜飲用。
一、玫瑰花枸杞茶：玫瑰花幾瓣、枸杞2錢及菊花 1至2錢，加冰糖調味。
二、何首烏茶：何首烏1錢半至2錢、當歸3分、紅棗3至5顆 、甘草2分。
三、補血益氣茶：黃耆3錢、當歸 4分及枸杞 3錢。
另外，杜旻峰說，與五行、四季相對應的還有青、赤、黃、白及黑的五行蔬菜，春天也適合多食用綠色蔬菜。
杜旻峰強調，民眾平時生活作息還是要規律，並注意飲食均衡，保持運動習慣，避免暴飲暴食、食用較辛辣食物，只要讓肝氣保持暢通，身體抵抗力自然會增加。
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