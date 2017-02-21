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醫療資訊》顏面神經麻痺 柳奇：結合中醫可加速恢復

柳營奇美醫院中醫部醫師曾裕芳表示，俗稱面癱、口歪的周邊性顏面神經麻痺，常見於成年人，如發病馬上結合中醫治療，大多可提早痊癒。（記者王涵平攝）

2017-02-21  12:09

［記者王涵平／台南報導］柳營奇美醫院中醫部醫師曾裕芳表示，俗稱面癱、口歪的周邊性顏面神經麻痺，常見於成年人，如發病後立即結合中醫治療，大多可提早痊癒。

曾裕芳指出，顏面神經麻痺分為中樞性與周邊性，周邊性最常見原因為貝爾氏麻痺，約占80％，特別是糖尿病、免疫功能異常患者與孕婦，近90％的患者可自行痊癒，近10％會復發。

他說，中醫針灸對於人體神經系統治療有獨到效果、無副作用，面癱、口歪、口眼歪斜、吊線風等症狀，愈早介入治療愈有助於恢復，發病後6星期約有85％的患者可自然恢復，15％出現退化，直到第3、4個月才恢復功能，但會產生顏面肌肉無力等後遺症。

他指出，顏面神經患者可透過自行按摩臉部、面對鏡子做臉部運動、避免食用堅硬食物等方式自我照顧，柳奇中醫部目前也提供完整的中醫治療。

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