醫療保健》車禍手術後淡漠嗜睡 還好這個及時救了他…

高壓氧治療，人全身躺在全透明式高壓氧艙。（圖彰基醫院提供）

2017-02-21 11:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕20多歲的彰化市張姓男子，因車禍意外造成雙側股骨幹骨折，手術治療第2天，人竟變得淡漠、嗜睡，經接受腦部核磁共振檢查，被診斷出腦部多處缺血性變化，出現發生機率約1％的骨折併發腦栓塞，所幸及時接受高壓氧治療，改善缺血性變化，4天內幸運恢復正常意識。

彰化基督教醫院骨科部部長醫師謝承樸說，張男車禍入院，診斷出雙側股骨幹骨折，當天馬上安排清創、骨折復位併骨釘內固定術，原本術後持續復健即可康復，可是就在手術後第2天，張男出現意識改變，進一步接受腦部核磁共振檢查，竟是腦部多處缺血性變化，懷疑腦脂肪栓塞。

謝承樸表示，腦脂肪栓塞是股骨骨折（即手臂、大腿等骨頭較長的骨折）的可能併發症，股骨骨折時，骨髓內脂肪流出，這些脂肪會隨著血液循環流竄身體，可能塞住身體各種部位的血管，臨床研究，骨折併發肺栓塞機率約為1％至3％，併發腦栓塞機率約為1％，而腦部脂肪栓塞就可能發生淡漠、嗜睡甚是昏迷等症狀。

謝承樸指出，治療腦部脂肪栓塞，就是等腦部自行吸收脂肪，等待期間需供給腦部足夠的氧氣和營養，要多少時間才能恢復就比較難掌握，臨床曾有案例，腦栓塞後經過近20天才甦醒，張男是在4天內接受3次高壓氧治療，每次120分鐘，由高壓氧解除血管內栓塞現象，改善腦部缺血變化，讓意識順利恢復。

高壓氧中心主任醫師吳嘉傑指出，高壓氧治療用於潛水夫症、困難傷口、氣體中毒等等，病患全身待在1.4大氣壓以上的高壓艙內，吸入百分之百的氧氣進行治療，其治療原理第一種是壓力效應，壓力增加時體積減少，解除血管內氣泡栓塞，第二種是物理現象，壓力增加使氧氣溶解於血漿中提高含氧量，改善組織缺氧，緩解組織水腫狀況，加速傷口癒合。

張男現在咖啡館工作，每天上班8小時，生活正常行動不受影響，他說，那時腦袋空空的、不會講話，好像腦袋的自主權被奪走，也不知道痛苦，連前來關心他的家人、師長、朋友，他都不太記得，現在回想起來實在可怕！

彰基副院長陳堯俐指出，高壓氧運用治療日益廣泛，除了腦外傷、潛水夫病外，延伸到美容、癌症、睡眠治療等。

何謂大氣壓？ATA（Atmospheres absolute）為「絕對大氣壓」，即等於大氣壓加上水壓，縮寫為ATA，例如加壓1.4 atm，再加上大氣壓1 atm，結果等於2.4 ATA。一般生活正常壓力為1.0 ATA，研究發現，在2.0 ATA的高壓氧下，腦血流量減少21％，顱內壓降低36％，可使腦水腫得到有效控制。