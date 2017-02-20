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控制血糖大不易？ 改變吃飯順序就搞定

營養師建議，用餐先吃蔬菜將有利於控制血糖。（記者林惠琴攝）

2017-02-20  10:24

〔記者林惠琴／台北報導〕控制血糖除了藥物介入外，改變用餐順序竟然也有幫助！國泰綜合醫院營養組營養師賴秀怡表示，許多民眾進食時，通常是先吃幾口飯，再配各式菜餚，但其實先吃蔬菜，再吃豆魚肉蛋類，然後將飯與水果放最後，就能更容易控制血糖。

根據最新一期的國泰醫訊，賴秀怡指出，最近有研究發現，先吃蔬菜有利於控制血糖，主要是因為蔬菜富含膳食纖維，可延長碳水化合物分解的時間，進而延遲糖分在小腸裡的吸收，延緩餐後血糖上升，且含有負責生理功能控制的維生素與礦物質，以及植物化學物質有助於抑制活性氧對細胞的危害，保護心血管健康。

此外，賴秀怡說，若是先吃蔬菜與豆魚肉蛋類，可增加飽足感，等到要吃對血糖影響較大的澱粉與水果時，自然就較能控制份量。

不過，賴秀怡也提醒，相關研究指出，吃蔬菜的時間至少要超過5分鐘，若是狼吞虎嚥一下子就將所有飯菜吃完，效果可能就不明顯，因此注意要細嚼慢嚥，最好是開始吃東西後約10至15分鐘再吃飯，效果較佳。

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